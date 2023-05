Un ancien prêtre de la FSSPX jugé pour viols

Un procès s’ouvre ce lundi devant la cour d’assises de Vendée à La Roche-sur-Yon, à huis clos à la demande des parties civiles. Ancien prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, l’abbé Pierre Maillard va être jugé pour viols et agressions sexuelles sur une trentaine de mineurs. Les victimes, seize garçons et onze filles, avaient en majorité « entre douze et quinze ans au moment des faits », selon Maître Hugues de Lacoste Lareymondie, avocat de vingt-quatre d’entre elles.

Le prêtre de cette communauté implantée à Saint-Germain-de Prinçay avait été mis en examen en octobre 2020 notamment pour « viols par personne ayant autorité, viols sur mineurs de moins de quinze ans et agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans et de plus de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineurs » et placé en détention provisoire.

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X s’est constituée partie civile dans cette affaire. « M. de Maillard a berné ses supérieurs », a déclaré l’avocate de la FSSPX, Solange Doumic.