Restaurer l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse

En 2020, l’abbaye Sainte-Marie de Lagrasse a entrepris la restauration de du transept sud de l’abbaye :

Cependant la plus belle des raisons demeure la joie paisible de tous les visiteurs, fidèles et amis de plus en plus en nombreux à visiter l’abbaye ou y vivre quelques jours. Interrogé sur les motifs qui la poussaient à participer à notre restauration, un donateur a eu cette réponse très touchante : « parce que c’est aussi ma maison ».

Aussi, il est juste de nous lancer dans la restauration du bras sud de notre transept. Elle commence en ce mois de mai, après une longue attente. Dans trois années, l’abbatiale aura retrouvé son unité architecturale, un espace d’accueil plus important, un plus grand éclat. Plus que jamais, l’abbaye sera une oasis de paix, de beauté et d’espérance.