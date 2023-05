Quimper : vente de la chapelle de l’ancien séminaire

Située au coeur de Quimper, cette magnifique chapelle de de 926 m2 fait partie de l’ancien grand séminaire. Bien que désacralisée, elle comprend encore son confessionnal, une tribune largement ouverte sur la nef, dix chapelles recueillant chacune son autel, de part et d’autre de la nef, ainsi que le buffet de l’orgue. Dans le choeur trône une grande statue de la vierge Marie. Les vitraux sont signés Claudius Lavergne, peintre verrier et inspecteur des monuments historiques pour Prosper Mérimée et président du syndicat de la corporation des maîtres verriers de France et critique d’art. A l’arrière du bâtiment l’ancienne sacristie représente plus de 100 m2.

Depuis 2005, l’église est désacralisée et après de nombreuses rénovations, ses actuels propriétaires ont décidé de faire de cet édifice un lieu dédié à la culture. Ce sont entre autres succédé, des expositions, du théâtre, des concerts.

Que deviendra-t-elle ?