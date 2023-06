Créteil : les nominations diocésaines

Le diocèse de Créteil a fait paraitre en deux vagues, en avril et mai, des nominations qui prennent pour l’essentiel effet en septembre 2023.

Nominations publiées le 16 avril :

Dans les doyennés :

Doyenné 10 Boissy-st-Léger – Limeil Brévannes – Vallée du Réveillon

Le père Aurélien FOURCAULT est déchargé de la charge d’administrateur des paroisses Notre Dame de l’Assomption de Villecresnes, Saint Germain d’Auxerre de Santeny, Saint Leu – Saint Gilles de Périgny-sur-Yerres, Saint Julien de Brioude de Marolles-en-Brie et Saint Thibault de Mandres-les-Roses. Il est mis à la disposition du diocèse de Dijon pour 3 ans jusqu’en septembre 2026

Le père Mathieu Dévaloir WANSI NGOUNOU, de la communauté du Chemin Neuf, est nommé curé des paroisses Notre Dame de l’Assomption de Villecresnes, Saint Germain d’Auxerre de Santeny, Saint Leu – Saint Gilles de Périgny-sur-Yerres, Saint Julien de Brioude de Marolles-en-Brie et Saint Thibault de Mandres-les-Roses, avec l’accord de son ordinaire

Doyenné 11 Valenton – Villeneuve-st-Georges

Le Père Rigobert FOKA jusque-là administrateur des paroisses Notre-Dame de Lourdes et Sainte Geneviève de Villeneuve-Saint-Georges est nommé curé de ces paroisses

Doyenné 12 Ablon – Orly – Villeneuve-le-Roi

Le père Alexandre SEMAYEV est déchargé de la charge de curé de la paroisse Notre-Dame de L’Assomption de Ablon-sur-Seine

Le Père Emmanuel NIYONSENGA, prêtre du diocèse de Cyangugu (Rwanda), est nommé, curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Ablon-sur-Seine, avec l’accord de son ordinaire

Doyenné 16 Villejuif

Le père Joachim NGUYEN THANH DAM, le père Jean-Pierre BIORET, le père Alexandre SEMAYEV sont nommés curés in solidum des paroisses Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Sainte-Colombe et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Villejuif.

Le père Joachim NGUYEN THANH DAM est nommé modérateur de la charge pastorale.

Prorogations des mandats de curés :

Dans les paroisses suivantes, le mandat des curés est prorogé :

Pour le père Bruno CADART , curé de la paroisse Saint Jean XXIII du Bois l’Abbé de Champigny-sur-Marne pour 3 ans jusqu’en septembre 2026

Pour le père Raphaël GNALLY , prêtre du diocèse de Gagnoa (Côte d'Ivoire), curé de la paroisse Saint Gervais – Saint Protais de Bry-sur-Marne, pour un an jusqu'en septembre 2024, avec l'accord de son ordinaire

Pour le père Ryzsard GORSKI , curé des paroisses Saint Denys d'Arcueil et Saint Saturnin de Gentilly, pour un an jusqu'en septembre 2024

Pour le père Yves-Arnaud KIRCHHOF , curé de la paroisse de la Sainte Trinité du Perreux-sur-Marne, pour un an jusqu'en septembre 2024

Pour le père Cédric KUNTZ , prêtre du diocèse de Strasbourg (France), curé de la paroisse Saint Hilaire de Saint Maur-des-Fossés pour 3 ans jusqu'en septembre 2026, avec l'accord de son ordinaire

Pour le père Jean-Luc MAIROT , curé la paroisse Notre Dame du Rosaire de Saint Maur-des-Fossés pour 2 ans jusqu'en septembre 2025

Pour le père Julio PEIXOTO , prêtre du diocèse d'Anapolis (Brésil), curé de la paroisse Saint-Paul de Vitry-sur-Seine, pour un an jusqu'en septembre 2024, avec l'accord de son ordinaire

Pour le père Paul WANG, curé de la paroisse Saint Marcel du Port à l'Anglais de Vitry-sur-Seine, pour un an jusqu'en septembre 2024

II. Services diocésains :

Le département « Famille et Société » est scindé en deux départements : Département « Pastorale des Familles » et Département « Eglise et Société »

Département « Annonce de la Foi » :

P Jean-Luc MAIROT, délégué épiscopal du département « Annonce de la Foi », est déchargé du service diocésain de la catéchèse

Mme Carine CLOIX, LEME, est nommée responsable diocésaine du service diocésain de la catéchèse

Sœur Gudrun STEISS, Xavière, est nommée LEME, responsable diocésaine du catéchuménat des adultes et responsable du service diocésain de l’animation spirituelle, avec l’accord de sa Supérieure

Département « Pastorale des Familles » :

Mme Laure MARECHAL, LEME, est nommée déléguée épiscopale, responsable du nouveau département « Pastorale des Familles »

Département « Eglise et Société » :

M Jean DELARUE, diacre, est nommé délégué épiscopal, responsable du nouveau département « Eglise et Société »

Département « Œcuménisme et Interreligieux » :

Mme Marie-Claude TRIBOUT, LEME, est nommée déléguée épiscopale, responsable du Département « Œcuménisme et interreligieux »

Diaconat permanent :

M Jean DELARUE, diacre, est déchargé de la responsabilité de l’équipe de formation permanente des diacres.

M François TRIBOUT, diacre, est nommé responsable de l’équipe de formation permanente des diacres

Service « Communication » :

Mme Carine CLOIX, LEME, est déchargée de la responsabilité de directrice diocésaine du service « Communication »

M Florent MASSON, LEME, est nommé responsable diocésain de la « Communication »

Mouvements et associations de fidèles :

Mme Sylviane GUÉNARD, LEME, est déchargée de la responsabilité de déléguée épiscopale aux mouvements et associations de fidèles

M Gérard VAULÉON, diacre, est nommé délégué épiscopal aux mouvements et associations de fidèles

Fait à Créteil le Dimanche 16 Avril 2023

Nominations publiées le 21 mai :

[Pour information les LEME sont les Laïcs en Mission d’Eglise]

Dans les doyennés

Doyenné 1 (Charenton Le Pont – Saint Mandé – Saint Maurice – Vincennes) :

Le père Aymeric MEHRKENS, prêtre de la Fraternité Saint Thomas Becket, est nommé au doyenné de Charenton Le Pont – Saint Mandé – Saint Maurice – Vincennes, coopérateur sur les paroisses Saint André et des Saints Anges Gardiens à Saint Maurice, avec l’accord de son ordinaire

Doyenné 5 (Joinville Le Pont – Saint Maur des Fossés) :

Le père Boniface SEBOGO est nommé au doyenné de Joinville le Pont – Saint Maur des Fossés, prêtre coopérateur sur la paroisse Notre Dame du Rosaire à Saint Maur des Fossés

Le père Laurent HATEGEKIMANA, prêtre étudiant du diocèse de Butare (Rwanda), est nommé au doyenné de Joinville Le Pont – Saint Maur des Fossés), prêtre associé sur les paroisses Saint Nicolas et Sainte Marie aux Fleurs à Saint Maur des Fossés, avec l’accord de son ordinaire

Doyenné 6 (Champigny sur Marne) :

Sœur Emiliana CUA XAR (Saint Joseph de l’Apparition) est nommée LEME, au doyenné de Champigny, coordinatrice de la pastorale des jeunes, avec l’accord de sa supérieure

Doyenné 11 (Valenton – Villeneuve Saint Georges) :

Le père Jérald BENJAMIN, prêtre du diocèse de Vellore (Inde) est nommé au doyenné de Valenton – Villeneuve Saint Georges, prêtre coopérateur sur les paroisses Notre Dame de Lourdes et Sainte Geneviève de Villeneuve Saint Georges, avec l’accord de son ordinaire

Doyenné 13 (Choisy Le Roi – Thiais) :

Monsieur Yves LORIMIER, diacre, est nommé au doyenné de Choisy Le Roi – Thiais, à la coordination de la solidarité

Doyenné 15 (Arcueil – Gentilly – Le Kremlin Bicêtre) :

Le père Gunasekaran GOVINTHASAMY, prêtre du diocèse de Vellore (Inde) est nommé au doyenné d’Arcueil – Gentilly – Le Kremlin Bicêtre, prêtre coopérateur sur les paroisses de la Sainte Famille et du Curé d’Ars du Kremlin Bicêtre, avec l’accord de son ordinaire

Madame Catherine NGUYEN est nommée LEME, responsable du pôle « solidarité » sur les doyennés d’Arcueil – Gentilly – Le Kremlin Bicêtre et de Villejuif

Doyenné 16 (Villejuif) :

Madame Catherine NGUYEN est nommée LEME, responsable du pôle « solidarité » sur les doyennés de Villejuif et d’Arcueil – Gentilly – Le Kremlin Bicêtre

Doyenné 17 (Ivry sur Seine) :

Le père Dieudonné BUTSHINAYI KABASELE, (Passioniste) est nommé au doyenné d’Ivry sur Seine, prêtre coopérateur sur les paroisses Saint Pierre – Saint Paul et Saint Jean Baptiste à Ivry sur Seine, avec l’accord de son ordinaire

Doyenné 20 (Bonneuil – Créteil) :

Le père Gaby LEMY, prêtre étudiant du diocèse de Fort de France (Martinique) est nommé au doyenné de Bonneuil – Créteil, prêtre associé sur la paroisse Saint Pierre du Lac à Créteil, avec l’accord de son ordinaire

Le père Kpéyir Rogatien SOMDA, prêtre étudiant du diocèse de Diébougou (Burkina-Faso) est nommé au doyenné de Bonneuil – Créteil, prêtre associé sur la paroisse Saint Michel du Mont Mesly à Créteil, avec l’accord de son ordinaire

Services diocésains :

Département « Pastorale des Familles » :

Monsieur François HEMERY, diacre, est nommé avec son épouse Christine responsable de l’équipe diocésaine de la pastorale SeDiRe

Madame Frédérique LAFORGE, LEME est nommé à l’équipe diocésaine de la pastorale SeDiRe

Le père Serge ODJOUSSOU est nommé à l’équipe diocésaine de la pastorale du mariage

Département « Eglise et Société » :

Madame Hélène LERAITRE, LEME, est nommée responsable du relais des élus

Département « Pastorale de la Santé » :

Responsable diocésain des Aumôneries des hôpitaux :

Soeur Françoise DARROS, (Notre Dame du Cénacle), est déchargée de sa responsabilité diocésaine des aumôneries d’hôpitaux

Madame Viviane NAQUIN est nommée LEME, responsable diocésaine des aumôneries d’hôpitaux

Aumôneries des hôpitaux :

Madame Sophie MASSON est nommée LEME, aumônier de l’hôpital « Paul Brousse » à Villejuif

Sœur Marie-Claire PERRAUD, (Institut des sœurs de Saint Joseph) est nommée LEME, aumônier du Centre hospitalier spécialisé « Paul Guiraud » à Villejuif, avec l’accord de sa supérieure

Le père Gunasekaran GOVINTHASAMY, prêtre du diocèse de Vellore (Inde) est nommé prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie du CHU de Bicêtre au Kremlin Bicêtre, avec l’accord de son ordinaire. Il est déchargé de l’accompagnement de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital « Henri Mondor » à Créteil

Le père Albert GUINARD est nommé prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital « Paul Brousse » à Villejuif. Il est déchargé de l’accompagnement de l’équipe d’aumônerie du CHU de Bicêtre au Kremlin-Bicêtre

Le père Frédéric VIADENOU est nommé prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital « Henri Mondor », avec l’accord de son ordinaire

Le père Irénée PASSY est nommé prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie du Centre hospitalier intercommunal de Créteil

Département « Pastorale Liturgique et Sacramentelle » :

Madame Ivane XAVIER est nommée LEME, responsable de l’équipe diocésaine d’accompagnement dans les funérariums

Département « Solidarité » :

Madame Annalisa MORABITO est nommée LEME, responsable de la maison diocésaine de la solidarité à Créteil

Monsieur Fortuné AYIVI FANDALOR, diacre, est nommé responsable de « Août Secours Alimentaire »

Monsieur Jean-Luc GUENARD, diacre, est nommé aumônier à la prison de Fresnes. Il demeure Délégué Diocésain à la Mission Ouvrière

Sœur Gloria Da SILVA LOPES (Sœur missionnaire du Saint Esprit) LEME, est nommée membre de l’équipe diocésaine de la pastorale des migrants, avec l’accord de sa supérieure

Monsieur François DEMAISON, diacre, est nommé membre de l’équipe diocésaine de la pastorale des migrants

Le père Akmal LAL DIN est nommé membre de l’équipe diocésaine de la pastorale des migrants au service des pakistanais du Val de Marne

Département « Eglise en dialogue » :

Le père Zié Blaise COULIBALY est nommé membre de l’équipe diocésaine des relations avec les musulmans

Mouvements :

Le père Daniel CHOUIN, prêtre de la Mission de France, est nommé aumônier diocésain de l’Action Catholique Ouvrière, avec l’accord de son ordinaire

Le Père Benoît-Marie JOURJON est nommé aumônier du Mouvement Chrétien des Retraités

Fait à Créteil le 21 Mai 2023

+ Dominique BLANCHET, évêque de Créteil

Par mandement,

Christian MAZARS, chancelier

Remerciements laïcs en fin de mission au 31 Août 2023 :

Plusieurs personnes terminent, le 31 Août 2023, leur mission au service de l’Eglise diocésaine :

Madame Marie-Odile CABRIDAIN comme assistante du doyenné de Fontenay sous-bois

Madame Carine CLOIX comme responsable de la communication

Madame Frédérique CRESPO-LAFORGE comme coordinatrice de la pastorale des jeunes sur le doyenné de Bry – Nogent- Le Perreux

Sœur Françoise DARROS (Notre Dame du Cénacle) comme responsable diocésaine des aumôneries d’hôpitaux

Madame Marie-Thérèse GROYER-PICARD comme responsable de « Août Secours Alimentaire ». Elle poursuit sa mission d’assistante de doyenné sur les doyennés de Choisy -Thiais et Vitry sur Seine

Madame Sylviane GUENARD comme déléguée épiscopale à l’apostolat des laïcs et responsable diocésaine du catéchuménat. Elle poursuit par ailleurs sa mission à la pastorale des quartiers populaires

Madame Véronique GUYARD comme aumônier à la maison d’arrêt des femmes à Fresnes

Monsieur et Madame François JOLIVET comme responsable de l’équipe diocésaine de la pastorale du mariage

Madame Monique MARECHAL comme accompagnatrice des LEME

Sœur Bed NOEL (Saint Joseph de l’Apparition) comme coordinatrice de la pastorale des jeunes sur le doyenné de Champigny sur Marne

Qu’elles soient remerciées pour leur disponibilité et leur engagement dans la mission de l’Eglise de Créteil.

Pour information :

Mgr Dominique BLANCHET porte à la connaissance de tous, la nomination de Monsieur Gérard GAULTIER, diacre, à l’aumônerie nationale de Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)