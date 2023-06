Martinique : le diocèse investit 3 millions d’euros au sanctuaire de Balata

Le diocèse de Fort-de-France va réhabiliter le sanctuaire diocésain de Balata, en Martinique. L’église, construite en 1924-25, est dédiée au Sacré-Coeur mais est aussi un lieu de commémoration de la première guerre mondiale. Les travaux, commencés en 2023, vont durer jusqu’en 2028, avec la restauration du clos et du couvert, le confortement des structures et la réhabilitation du mobilier liturgique.

Le diocèse communique : “Balata est le monument le plus visité en Martinique : entre 250 et 300 000 visiteurs /an ! De quoi motiver notre générosité ! Le sanctuaire étant classé au patrimoine des monuments historiques français, la DAC Martinique (Direction des Affaires Culturelles) prend en charge 40% du montant total estimé des travaux. Pour Balata, ce montant est de 7 M€ – 60% est donc à la charger du diocèse, ce qui représente 3 M€ alimenté par les dons puisque c’est la seule source d’un diocèse.

C’est au Sanctuaire de Balata que Mgr David Macaire, archevêque de St Pierre et de Fort-de-France, consacre la Martinique au Sacré Coeur de Jésus, en juin 2022“.