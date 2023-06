Diocèse de Coutances : à Canisy, une paroisse bénie depuis les airs

Pascal Burnel, curé de Canisy, a béni les champs et le territoire de sa paroisse depuis les airs, au manche d’un ULM, avec cinq litres d’eau bénite à bord, nous apprend la presse locale.

“J’ai l’étole, le goupillon, le bénitier et cinq litres d’eau bénite, je suis prêt “, lance Pascal Burnel, vêtu de son aube de prêtre par dessus son blouson, au moment de démarrer le moteur de l’ULM. Le curé de la paroisse de Canisy, dans le centre-Manche, a choisi de “bénir les terres, les animaux et les habitants” depuis le ciel, de “leur envoyer un signe” en ce jour de l’Ascension, “le jour où on peut monter au ciel”, sourit-il.