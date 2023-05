Une prière catholique-musulmane à Orsay (91)

Le 13 mai dernier dans le diocèse d’Evry, près de 150 fidèles ont assisté à une étrange célébration catholique-musulmane dans l’église d’Orsay, avec un appel à la prière…par l’imam dans l’église.

A l’issue, les participants, sans doute très contents d’eux mêmes, ont récité une prière catholique-musulmane. Le diocèse d’Evry, plus fort que Houellebecq…

Ô notre Seigneur, Toi qui règnes sur toute chose,

gloire à Toi, le bienfaiteur.

Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel,

Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux.

Que Ton amour soit ce que nous avons de plus cher.

Donne-nous Seigneur de T’aimer

ainsi que Tes anges et Tes prophètes.

Purifie nos cœurs et délivre-nous de toute rancune.

Donne-nous d’aller au-delà de nos intérêts personnels,

pour n’œuvrer que pour le bien commun.

Sauve-nous et répare de Ta clémence nos imperfections.

Ô Seigneur, c’est dans Ton infinie miséricorde

que nous cherchons le salut.

Toi qui as envoyé l’ange Gabriel pour annoncer à Marie

la naissance miraculeuse de Jésus

donne-nous d’accueillir avec joie cette bonne nouvelle.

Ô Seigneur des cieux et de la terre,

Comme Tu as choisi la Vierge Marie,

l’élevant plus haut que toutes les femmes du monde,

nous Te prions de prendre notre pays

sous ton aile bienveillante.

Que la paix et la fraternité règnent dans notre société

et partout dans le monde.

Ton humble servante, dont l’humilité a traversé les âges,

est pour nous un exemple à suivre.

Que la mémoire de ce jour de l’annonce à Marie ouvre

davantage notre cœur à Dieu et à nos frères et sœurs en

humanité.

Qu’ensemble nous puissions avancer sur les chemins de la

rencontre et du dialogue pour faire advenir la paix là où

nous sommes.

Amen, Amin !