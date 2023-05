Suite au décès de Mme Mezino, agressée au cours de son service au CHU de Reims

Communiqué de Mgr Eric de Moulins-Beaufort

De tout cœur, je partage la douleur de la famille de Mme Mezino, décédée des suites de l’agression subie hier au cours de son service au CHU de Reims et à l’inquiétude qui entoure encore la secrétaire médicale qui a été frappée dans les mêmes conditions.

Je demande à toutes les paroisses de porter dans leur prière la personne décédée et la personne blessée, et leurs proches dans le deuil ou dans l’angoisse. Je recommande aussi de continuer à porter dans la prière et l’amitié tout le personnel de l’hôpital, déjà mis à rude épreuve par la crise globale de notre système hospitalier et sous le choc du drame de ce lundi. Puissent la peur et la colère ne pas l’emporter dans les cœurs et les esprits, puissent les responsables de l’hôpital et les responsables publics trouver les paroles et les gestes nécessaires pour renouveler la confiance nécessaire et le goût de servir les patients. Sachons tous respecter profondément la compétence et l’engagement des soignants et de celles et de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, rendent possible l’activité de nos hôpitaux.

Je remercie les aumôniers et les aumônières pour le service qu’ils sauront rendre en ces jours,

+Eric de Moulins-Beaufort

Archevêque de Reims