Relativisme à Arcachon

Le père Serge Ricaud, administrateur provisoire de la paroisse d’Arcachon dans le diocèse de Bordeaux – suite au retour à l’état laïc du curé titulaire depuis 2019 – organise une soirée protestante dans sa paroisse ce samedi 27 mai.

Ex-curé de Bègles (2017) puis de Saint-Médard en Jalles (2011), le père Serge Ricaud, qui avait passé deux ans dans des bidonvilles à Manille et cinq ans à Taizé a pour principal fait d’armes d’avoir été le fossoyeur du séminaire de Poitiers lors de sa reprise dans les années 2000 – il y a enseigné et l’a dirigé pendant sept ans. En 2010 d’après le recensement de Paix Liturgique il comptait…7 séminaristes. La maison diocésaine de la Trinité qui l’accueillait a depuis été vendue – le diocèse a reconstruit à côté une maison diocésaine beaucoup plus petite, à l’image d’un grand diocèse – il englobe aussi les Deux-Sèvres – qui a fortement rétréci au lavage depuis le Concile.

Il est aussi délégué diocésain à l’oecuménisme depuis 2021.