Une drôle de théologie exposée au Centre Sèvres

Une journée « Homme et femmes en Église » était organisée hier au Centre Sèvres. Dans cet institut jésuite parisien, on a donc réfléchi à une meilleure place des femmes dans l’Église. Mais avec de bien curieuses perspectives: possibilité pour les femmes de prêcher, ordination des femmes – elle serait empêchée à cause d’un « inconscient scolastico-tridentin » (sic.) -, mise en cause du sacré, sans parler des accusations portées contre la liturgie traditionnelle (la bien aimable remarque sur les « dentelles »…).

Voici quelques tweets pour illustrer cette étrange réunion:

"Ce qui nous constitue comme chrétiens, c'est notre relation au Christ, pas notre sexe." Gh. Causse

"L'inconscient scolastico-tridentin est fort. La non ordination de femmes tient essentiellement à cela, + qu'à la théologie" (H. Bricout)

Besoin de sacré et retour à la tradition ?

"La catégorie de sacré n'est pas la bonne pour la liturgie. Ce qui est pertinent c'est la sanctification. Tous célèbrent et sont sanctifiés dans la liturgie." H. Bricout

Il y a enfin les « appels du monde » pour lesquels le christianisme est sommé de s’adapter…