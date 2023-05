Le père Thierry Anquetil élu administrateur du diocèse de Coutances

Le collège des consulteurs, réuni à Coutances lundi 22 mai, a élu le père Thierry Anquetil, alors vicaire général, administrateur diocésain, suite à la nomination de Mgr Le Boulc’h. Depuis le 1er avril 2023, le diocèse est entré en vacance épiscopale. Du 1er avril au 20 mai 2023, date de son installation à Lille, Mgr Le Boulc’h a continué d’administrer le diocèse, mais en tant qu’archevêque nommé de Lille et administrateur diocésain du diocèse de Coutances et Avranches.

Le 22 mai 2023, le collège des consulteurs, conseil composé de 6 prêtres diocésains nommés par l’évêque, Thierry Anquetil, Régis Rolet, Philippe Navet, Fabien Le Cam, Olivier Le Page et Laurent Perrée, s’est réuni pour élire l’administrateur diocésain parmi les prêtres du diocèse.

Originaire d’Avranches, le père Anquetil a été ordonné prêtre à 36 ans, après avoir notamment travaillé comme éducateur spécialisé. Il a fait l’essentiel de son parcours dans la Manche. Il a été, pendant neuf ans, directeur de l’école de la foi à Coutances et pendant sept ans curé d’Octeville. Il est vicaire général depuis 2017.

L’administrateur diocésain a la charge d’assurer la gestion des affaires courantes et d’administrer prudemment le diocèse jusqu’à l’arrivée d’un nouvel évêque. Il s’appuie sur des collaborateurs, des délégués pour agir au mieux en fonction des circonstances et prendre les décisions qui s’imposent. La mission de l’administrateur diocésain prend fin au moment de l’installation du nouvel évêque. Le grand principe de cette période transitoire est qu’aucune innovation structurelle ne doit être faite. Ce qui importe en effet, c’est que ni le diocèse, ni la fonction épiscopale, ni le nouvel évêque ne voient leurs droits amoindris ou obérés durant cette période transitoire. Même si on ne peut éviter des changements dus aux nécessités de la vie, ils doivent être mineurs, le nouvel évêque devant trouver, en quelque sorte, son diocèse dans l’état où il était au départ de son prédécesseur.

La nomination d’un nouvel évêque est précédée d’une consultation suscitée par la Nonciature apostolique en France. Cette consultation présente deux dimensions : le profil de pasteur que demande le diocèse, mais aussi le profil du diocèse lui-même. Elle est envoyée à des évêques, des prêtres mais aussi des fidèles laïcs. Suite à l’enquête, trois noms seront choisis et transmis à Rome, qui tranchera et proposera la mission à l’intéressé. Une fois le choix fait, il est également soumis au ministère de l’intérieur.