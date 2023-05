Le diocèse de Lyon fait la pub d’une conférence contre… le Puy du Fou

Ce n’est pas une blague :

Le Puy du Fou est un des plus grands parcs à thèmes de France, avec 2 millions de visiteurs chaque année. Situé en Vendée et fondé en 1989 par Philippe de Villiers, il propose des spectacles ayant pour thème l’histoire de France, des Gaulois à la Seconde Guerre mondiale, et produit aussi des films, comme « Vaincre ou Mourir », sorti en janvier dernier et portant sur les guerres de Vendée.

Mais le mélange entre divertissement et récit historique pose question, de même que les intentions politiques affichées derrière les spectacles et attractions.

Nous accueillerons Florian Besson, historien médiéviste et co-auteur de « Le Puy du faux – Enquête sur un parc qui déforme l’histoire », sorti l’an dernier. Dans ce livre, les auteurs dénoncent la manière dont le parc « falsifie » l’histoire, et sans dissuader les lecteurs de s’y rendre, ils souhaitent donner des clés de lecture pour comprendre le discours produit par le parc. Des exemplaires du livre seront en vente au Simone.

A quand une conférence avec Philippe de Villiers ?