Angers : refonte de l’organisation du diocèse

Comme dans d’autres diocèses, une réorganisation est en cours dans celui d’Angers, esquissée par Mgr Delmas le 26 mai dernier. Le discours en apparence missionnaire et optimiste ne doit pas faire oublier l’essentiel : il s’agit de faire moins… avec moins, et de déposséder un peu plus les curés de leurs prérogatives.

” À l’occasion de l’AG de l’association diocésaine vendredi 26 mai au centre Saint-Jean, Mgr Delmas en a donné quelques pistes en avant-première, devant tous les membres des CEP, EAP et des différents conseils diocésains“, indique le diocèse d’Angers sur son site.

“Déplorant la tendance « trop hiérarchique et descendante » de l’Église diocésaine, Mgr Delmas a appelé à une « Église-communion ». « Notre Église est appelée à faire un seul corps. À faire en sorte d’être tous indispensables à la bonne marche des uns des autres. » a-t-il souligné, avant d’évoquer « l’Église du Christ, humaine et terrestre, perpétuellement appelée à se réformer » (pape François). Il a ensuite assuré qu’il avait toute « confiance » en la bonne marche de cette réforme, dont il reprend le sens et les modalités dans une lettre pastorale qu’il prépare pour la rentrée.

La nouvelle réorganisation diocésaine a déjà commencé, avec la création de trois Pôles d’animation missionnaires depuis l’an dernier, illustrant une nouvelle collaboration entre les paroisses. Les prêtres de ces nouveaux pôles, dont le schéma est appelé à s’étendre, « seront invités progressivement à vivre une vraie fraternité dans leur ministère » s’est réjoui le père Pascal Batardière.

Plus de clarté dans le « qui fait quoi, et qui dépend de qui » ! Les décisions qui jusqu’alors étaient prises majoritairement par le conseil de l’évêque, seront prises davantage sur le terrain. Ce sera, entre autres, la mission des nouveaux « doyens », qui remplaceront les vicaires épiscopaux. Le nombre de doyennés passera de quatre au lieu de douze.

[…] Dans la logique du réaménagement diocésain, il a annoncé la création d’un service de ressources humaines. Concrètement, au lieu de se référer à son curé débordé, c’est ce service que pourra solliciter une animatrice en pastorale par exemple, en cas de question (salaire, temps de travail etc.).

Il a également évoqué la création d’une mission de « délégué épiscopal coordinateur » pour chapeauter l’ensemble des services pastoraux (qui sont six aujourd’hui – foi, société et cultures, communication etc. et disposent chacun d’un délégué épiscopal), et la création d’un poste de « directeur général » pour couronner l’ensemble des services de la curie diocésaine“.

Par ailleurs, loin de toute volonté de décentralisation, un décret de l’évêque instituant les quatre doyennés et la mission du doyen entre en vigueur au 1er septembre et a été promulgué fin mai.

Voici les nouveaux doyennés :

Le Doyenné d’Angers comprend les paroisses suivantes : Cathédrale-Saint-Maurice–Notre-Dame (Angers) ; Saint-Jean-Paul-II (Angers) ; Saint-Joseph (Angers) ; Saint-Laud (Angers) ; Sainte-Bernadette (Angers) ; Saint-François-aux-Portes-d’Angers (Saint-Sylvain-d’Anjou) ; Saint-Jean-de-Loire-Authion (Brain-sur-l’Authion) ; Saint-Lézin (Saint-Barthélemy-d’Anjou) ; Saint-Antoine–Saint-Serge (Angers) ; Saint-Jean–Saint-Pierre-de-la-Croix-Blanche (Angers) ; Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet (Les Ponts-de-Cé) ; Notre-Dame-en-Aubance (Brissac-Quincé) ; Saint-Martin-des-Champs (Angers) ; Saint-Aubin–Saint-Symphorien (Bouchemaine) ; Saint-Gilles (Avrillé) ; Saint-Jean-XXIII (Montreuil-Juigné) ; Saint-Lambert-et-Saint-Gilles-en-Linières (Beaucouzé) ; Saint-Lazare–Saint-Nicolas (Angers) ; Sainte-Marie-de-la-Croix (Angers).

Le Doyenné de Loire – Haut-Anjou comprend les paroisses suivantes : La Nouvelle-Alliance-en-Loire-et-Mauges (La Pommeraye) ; Saint-Maurille-en-Èvre-et-Loire (Saint-Florent-le-Viel) ; Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes-sur-Loire) ; Saint-Pierre-en-Val-de-Loire (Saint-Georges-sur-Loire) ; Bienheureux-Noël-Pinot (Candé) ; Notre-Dame-du-Haut-Anjou (Pouancé) ; Saint-Martin-en-Longuenée (Le Lion-d’Angers) ; Saint-René-en-Pays-Segréen (Segré) ; Sainte-Claire-entre-Mayenne-et-Sarthe (Châteauneuf-sur-Sarthe) ; Saint-Joseph-des-Basses-Vallées (Tiercé).

Le Doyenné du Choletais comprend les paroisses suivantes : L’Espérance-au-Cœur-des-Mauges (Jallais) ; Notre-Dame-d’Èvre (Beaupréau) ; Saint-Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaire-en-Mauges) ; Saint-Joseph-en-Mauges (Saint-Pierre-Montlimart) ; Saint-Maurice-en-Val-de-Moine (Saint-Germain-sur-Moine) ; Sainte-Cécile-en-Loire-et-Divatte (Saint-Laurent-des-Autels) ; Bienheureux-Antoine-Chevrier (Cholet) ; Le Sacré-Cœur (Cholet) ; Notre-Dame-du-Puy-aux-Lacs (La Tessoualle) ; Saint-Jean-du-Bocage (Maulévrier) ; Saint-Michel-des-Prieurés (La Séguinière) ; Saint-Pierre–Notre-Dame (Cholet) ; Saint-Romain-les-Trois-Provinces (Le Longeron) ; Sainte-Marie-des-Sources-de-l’Evre (Trémentines) ; Saint-Hilaire-en-Vihiersois (Vihiers) ; Saint-Pierre-en-Layon-Hyrôme (Thouarcé) ; Notre-Dame-en-Chemillois (Chemillé).