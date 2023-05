Une neuvaine pour la France

En cette fête de Sainte Jeanne d’Arc (30 mai), Renaissance Catholique relaye cette neuvaine lancée par un groupe de laïcs sur le site Hozana (S’inscreire pour recevoir le texte chaque jour) :

Prier pour la France : une nécessité

Parce que les catholiques sont toujours membres d’une patrie à laquelle Dieu les a confiés et que c’est un devoir de prier et d’œuvrer pour le bien commun de son pays. De plus, la situation de notre beau pays réclame, plus que jamais, une intervention exceptionnelle du Ciel.

Jeanne d’Arc nous a précédés

Elle a été appelée, dès l’âge de treize ans, par Dieu, pour sauver la France des grands périls qui l’assaillaient. Par sa foi et son courage, elle s’est engagée jusqu’au bout au service de cette mission. Aujourd’hui Dieu nous appelle à la prière et au combat pour notre beau et grand pays.

Jeanne2031 pour se mettre à son école

Jeanne2031 est une équipe de quelques laïcs qui ont lancé une neuvaine de neuf ans pour préparer les 600 ans de la mort de Jeanne que nous fêterons en mai 2031. Face à la crise de civilisation que nous traversons, Jeanne2031 propose de se mettre à l’école de sainte Jeanne d’Arc pour exercer les vertus qu’elle a pratiquées.

Une neuvaine avec sainte Jeanne d’Arc

Chaque jour, retrouvez une méditation, comprenant un aspect de la vie de la sainte, pour accompagner la récitation de la prière de la neuvaine.

Prière à sainte Jeanne d’Arc

Sainte Jeanne

Comme vous, nous voulons être fidèles aux promesses de notre baptême; Guidez nous.

Nous voulons discerner la volonté de Dieu pour l’accomplir; Éclairez-nous.

Nous désirons suivre l’étendard du Christ pour étendre son règne sur notre vie, notre patrie et l’Église; Devancez nous.

Nous vous supplions pour le salut de notre pays et de nos âmes; Priez pour nous