L’Ecole Saint-Enfant Jésus et le Collège Sacré-Coeur (Samois) vont déménager

L’École du Saint Enfant Jésus a été créée en 2006 et est située depuis quelques années à Samois sur Seine (Fontainebleau) et compte aujourd’hui 110 élèves. L’aumônerie est assurée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. En septembre 2022, l’établissement Sacré-Coeur – Enfant-Jésus (nouvelle appellation du groupe scolaire) a ouvert un collège (classe de 6ème). L’établissement est en train de faire l’acquisition de nouveaux bâtiments :



Les effectifs de l’ESCEJ sont en constante augmentation depuis plusieurs années et les inscriptions pour la rentrée prochaine ne dérogent pas à cette tendance (150 élèves sont attendus en septembre 2023, soit une augmentation de presque 40% par rapport à cette année).

Le collège ouvert en 2022 – avec 5 élèves en 6ème – se développe aussi grâce au formidable travail de toute l’équipe éducative, sous la Direction de Perrine Blanchet. 16 collégiens feront leur rentrée en 6ème l’année prochaine et la classe de 5ème sera ouverte, ainsi que la classe Notre-Dame de Liesse, pour jeunes porteurs de handicap.

Pour répondre favorablement aux nombreuses demandes d’inscription et accueillir les élèves dans un environnement propice aux apprentissages, cela fait plus de 2 ans qu’une équipe dédiée était en recherche active de nouveaux locaux. Une neuvaine à Saint Joseph a aussi été réalisée par les enfants, leurs familles et toute l’équipe de l’ESCEJ.

Une promesse de vente a été signée pour l’acquisition de très beaux bâtiments, situés lieu dit l’Ermitage – La queue de Fontaine à Samois-sur-Seine, à quelques kilomètres seulement des actuels locaux. L’ESCEJ prévoit d’être propriétaire des lieux le 1er juillet prochain.

Les bâtiments comportent trois niveaux. Le rez-de-chaussée est utilisable d’emblée mais les deux étages nécessitent des travaux intérieurs de restructuration qui pourraient durer plusieurs mois. En conséquence l’ESCEJ devra fonctionner sur deux sites une partie de l’année scolaire.

Pour éviter que cette situation ne dure trop longtemps, un appel à toutes les bonnes volontés est lancé. Les premiers travaux seront principalement des travaux de démolition de murs et de remise en état après restructuration. Ils seront entrepris en juillet et en août.