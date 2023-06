Dax : Mgr Souchu ouvre un synode diocésain malgré l’opposition de ses prêtres ?

Le diocèse d’Aire et Dax dans les Landes a annoncé l’ouverture d’un synode diocésain “après plusieurs mois de consultations” intitulé “oser l’espérance dans nos communautés chrétiennes“. Or, selon nos information, la majeure partie des prêtres du diocèse a signifié son opposition au dit synode diocésain auprès de l’évêque… qui est passé outre.

Mieux, après consultation de chaque prêtre, l’hostilité générale du clergé au synode a été signifiée à l’évêque lors du conseil presbytéral – où en théorie (la pratique diffère souvent) l’évêque doit prendre en compte l’opinion du clergé et modifier ou adapter ses orientations en conséquence.

En pratique, avec ce bel exemple de cléricalisme – ou de syndrome du petit chef, “maintenant, chaque prêtre sait que Mgr Souchu n’en a rien à faire de ce que pensent ou vivent les prêtres“, témoigne un clerc du diocèse landais, écoeuré.

Et dire que KTO a choisi Mgr Souchu pour modèle – avec l’évêque de Saint-Claude et celui de Cambrai – pour une émission qui doit être diffusée cet automne sur la vie et les activités d’un évêque à travers son diocèse.

Voici le texte de Mgr Souchu sur l’ouverture du synode et la composition du conseil synodal. Heureusement qu’il n’était pas prévu dans les orientations d’écouter l’avis des prêtres…

Chers amis,

Nous venons de l’entendre, nous avons partagé les conversions pastorales de nos paroisses, ensembles pastoraux, mouvements et services. Voilà pourquoi je souhaite que nous osions aller plus loin : je suis heureux de vous annoncer que j’ai décidé, après plusieurs mois de consultations, de célébrer un synode diocésain. Celui-ci sera officiellement convoqué le dimanche 10 septembre 2023 à la fin de la semaine mariale. Il aura pour thème : Oser l’Espérance dans nos communautés chrétiennes, qui se déploiera autour de trois itinéraires pastoraux :

Des communautés ancrées dans le Christ

dans le Christ Des communautés renouvelées par l’Évangile

par l’Évangile Des communautés ouvertes aux changements du monde.

Pour cela un conseil synodal est constitué, composé de :

M. Arnaud LACOIN, coordinateur

Mme Nathalie JOURNE, secrétaire générale du synode

Père Gérard de RODAT, vicaire général

M. Patrice AUGUET, diacre permanent

MM. Jean BARENNES, Stéphane SAUBAIGNE, Jérôme de TARLE

Mme Brigitte PRAT

Conseiller théologique : Père Pierre DEBERGE

Conseiller juridique : Père Pierre DEPRECQ, vicaire judiciaire.

Oui, dès aujourd’hui Osons l’Espérance dans nos communautés chrétiennes pour ces deux années de synode diocésain qui se déroulera de 2023 à 2025 !

+ Nicolas SOUCHU

Évêque d’Aire et Dax