« Déconstruire les Mythes fondateurs de l’Antijudaïsme chrétien ». Et l’antichristianisme juif ?

Le Service national de relations avec les juifs (SNRJ) de la Conférence des évêques de France (CEF) a publié le 1er juin 2023 l’ouvrage : « Déconstruire les Mythes fondateurs de l’Antijudaïsme chrétien ». Un manuel qui s’attaque aux préjugés et aux mythes de l’antijudaïsme. Le lancement s’est déroulé dans les locaux au Fonds social juif unifié (FSJU), institution très importante du judaïsme français.

Découpé en vingt chapitres, le livre serait un « outil pour déconstruire les clichés et les préjugés ayant nourri l’antijudaïsme chrétien », a introduit le Père Christophe Le Sourt, directeur du Service National pour les relations avec le judaïsme (SNRJ), lors d’une conférence de presse.

L’objectif du livre ?

« Faire la distinction entre l’antisémitisme et l’antijudaïsme avec la spécificité de l’antijudaïsme chrétien qui est en particulier porteur de deux préjugés : le peuple déicide et la notion de substitution ». « Il ne s’agit pas d’une suspicion vis-à-vis des uns et des autres. Au contraire, ce livre doit devenir habituel pour tous ceux qui ont envie d’aller plus loin dans le dialogue fraternel ».

« L’antisémitisme a été un terreau pendant des siècles. C’est un virus mutant. On voit bien qu’il faut qu’on rejoigne un maximum de personnes pour nous entraîner dans cette lutte. »

« Personne ne pourra effacer les tâches terribles de l’antijudaïsme chrétien, mais nous pouvons renouveler cette fraternité en s’engageant dans des œuvres communes et mesurer qu’ensemble, si nous servons la paix et la justice, nous pourrons être une bénédiction pour le monde. »