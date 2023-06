Dans un éditorial pour La Croix, Isabelle de Gaulmyn plaide pour la diversité dans l’Eglise :

[…] Mais sans doute faut-il accepter d’autres manières de prier, de se rassembler, de se retrouver, de s’engager. Plutôt que de se perdre en accusations réciproques et stériles, nous devons plutôt faire preuve de créativité – ce que Benoît XVI avait théorisé –, et oser être différents, pluriels, sans modèle unique, en oubliant les étiquettes de cathos réactionnaires ou progressistes. Car quel est l’enjeu ? Que l’Église « marche » bien, ou bien que nous soyons tous collectivement plus fidèles à l’Évangile ?