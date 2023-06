Fondée en 2013, l’école et le cours Blanche de Castille au Mans poursuivent leur développement. L’école et le collège comptent près de 80 élèves. L’aumônerie est assurée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre. L’école et le collège ont déménagé, il y a quelques mois, dans de nouveaux locaux : l’ancien orphelinat des sœurs de la Providence d’Alençon.

Sa kermesse annuelle a lieu le samedi 3 juin.

Ecole et Collège Blanche de Castille (Le Mans)