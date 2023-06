Sur la route de Chartres (Documentaire de Boulevard Voltaire)

Boulevard Voltaire vient de mettre en ligne un beau reportage sur le Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté vers Chartres :

Pendant trois jours, Jordan Florentin et l’équipe de BV ont marché vers Chartres, parmi les pèlerins qui ont signé un record d’affluence cette année. Ils ont vu leur élan, leur soif, leurs souffrances, leur amour de Dieu et de la France, leur bonheur d’arriver après la traversée des plaines à blé en Beauce, chère à l’écrivain Charles Péguy. Un reportage-document auprès de ces jeunes et très jeunes catholiques, entre ciel et terre.