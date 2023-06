Pas de sacres d’évêques à la FSSPX ?

Dans une mise au point parue sur la Porte Latine, l’abbé Gleize, professeur au séminaire d’Econe, qui avait participé aux discussions avec Rome sous le pontificat de Benoît XVI, qualifie de “bobard” le bruit insistant selon lequel Mgr Huonder allait sacrer des évêques avec l’aval du pape François – des noms des évêques pressentis circulaient même sur le web.

“C’est un bobard. Ou encore, si vous préférez un fake. Quoique le mot « fake », qui connote surtout l’idée de fausseté, ne traduise pas exactement toute la densité significative du « bobard », lequel connote surtout l’idée de rapidité. Ou de trainée de poudre. Les bobards partent on ne sait d’où mais ils circulent immanquablement – notamment sur la toile. Et ils se propagent de là à une allure si vertigineuse qu’ils envahissent en peu de temps une ville, une province ou un canton, un pays tout entier. La Tradition n’y échappe pas. On a même parfois l’impression que les bobards y circulent plus vite et mieux qu’ailleurs“, assène l’abbé Gleize.

Suit un sermon sur le bobard, modèle du genre, ce qu’il est, ce qu’il mange, son milieu naturel, comment s’en prémunir et le point de vue moral sur le bobard. Pour les prêtres qui sèchent devant leur feuille en préparant le sermon du dimanche, l’organisation du propos de l’abbé Gleize est une indispensable trame et une bouée de secours.

Du reste, il manque tout de même une information capitale : qui est à l’origine du bruit ?

L’abbé Salenave, de la Résistance (ou Fidélité), qui aurait récemment sacré trois évêques (Ballini, Morgan et Stobnicki) réagit à la tribune de l’abbé Gleize – et en donne le contexte :

“ Finalement il n’y aura pas d’évêques (franchement catholiques et anti libéraux) pour l’actuelle FSSPX.

Mgr Williamson émettait la possibilité que l’actuelle FSSPX sacre un ou plusieurs évêques avec l’aval de Rome dans la mesure où ceux-ci auraient été autorisés par François. Je sais que Mgr Williamson a volontairement publié cette hypothèse pour secouer miséricordieusement les consciences et manifester la folie suicidaire d’une telle action. Sans aucun doute ce commentaire eleison a été entendu et a sérieusement remué les consciences endormies par les sirènes de François puisque l’abbé Gleize vient de démentir cette hypothèse en le qualifiant ouvertement de “bobard”.

En revanche ce qui ne saurait être un bobard, c’est que l’actuelle FSSPX se mure dans une impasse. On peut même dire que sa situation est désormais inextricable ! A l’évidence cette œuvre sacerdotale se retrouvera à court terme non seulement sans évêques mais encore acculée par l’épiscopat conciliaire comme Mgr Huonder et d’autres encore, tous trop heureux d’offrir généreusement leurs douteuses confirmations, ordres et autres sacrements, puisque par l’affaire Huonder l’actuelle FSSPX a entériné la validité et la licéité des nouveaux rites d’ordination et de sacres. C’est amplement suffisant pour le pape François qui sait désormais que cette oeuvre sacerdotale est tombée en principe dans son escarcelle. Le temps joue en sa faveur et le démenti de l’abbé Gleize ne fait que révéler la séduction de la FSSPX par le serpent romain.

M l’abbé Gleize aime manier l’ironie comme il le fit pour se moquer du message authentique de Notre Dame de la Salette (cf courrier de Rome) ou encore de la sagesse d’un Mgr Vigano en le faisant passer pour un hystérique.

Nous ne sommes donc pas étonnés de retrouver ce mauvais trait d’esprit de l’auteur dans ce pamphlet à l’encontre de Mgr Williamson.

Que ceci ne nous empêche pas de prier afin, qu’à l’instar de St Paul tombe des ses yeux les écailles qui l’empêchent de voir la cruelle mais libératrice vérité”.