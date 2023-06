Emission de Terres de Mission (n°316) : Pèlerinage de Chartres les raisons d’un immense succès

Eglise universelle : Gloria, un nouveau magazine catholique Le numéro 7 du mensuel Gloria, consacré au Sacré-Cœur, vient de paraître. Marie-Laurentine Caetano, rédactrice en chef de cette publication, placée sous le triptyque Spiritualité-Culture-Patrimoine, nous présente les objectifs de cette revue, agréablement illustrée, destinée originellement aux adolescents mais dont le lectorat peut s’étendre de 10 à 110 ans. Pour mieux comprendre les symboles, présentés sous forme d’œuvres d’art, de la religion catholique.

Eglise en France : Journées nationales extraordinaires du SNPLS Jeanne Smits a participé aux Journées nationales extraordinaires organisées à saint Honoré d’Eylau à Paris les 10 et 11 mai par le Service National de Pastorale Liturgique et sacramentelle. 200 participants dont 5 évêques et une cinquantaine de prêtres étaient présents afin de mettre en œuvre la lettre apostolique sur la Formation liturgique du peuple de Dieu Desiderio desideravi. Mgr Viola, secrétaire du dicastère pour le Culte divin et la discipline des sacrements, était présent. Un passionnant témoignage sur une nouvelle liturgie au service d’une nouvelle ecclésiologie.

Eglise en Marche : Très beau succès du pèlerinage de chrétienté Pour sa 41ème édition, le pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté, de Paris à Chartres à l’occasion de la Pentecôte, a été à bien des égards, exceptionnel. Une affluence record : 16 000 pèlerins. Un nonce apostolique américain énergique et vigoureux, Mgr Gullickson. Une couverture médiatique large, inhabituelle et bienveillante. La présence des reliques de Saint Thomas d’Aquin. Plus de 1 500 pèlerins étrangers de 35 nationalités, etc. Président de Notre-Dame de Chrétienté, Jean de Tauriers dresse le bilan de cet événement désormais majeur de la vie de l’Eglise de France.