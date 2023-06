James Martin, blasphémateur

Le jésuite James Martin, consultant auprès du Secrétariat aux communications du Saint-Siège, a publié ce tweet :

Mgr Strickland a réagi :

« Ce blasphème doit cesser, Dieu aime chaque personne, même la plus pécheresse, mais dire que les actes pécheurs sont compatibles avec le Sacré-Cœur de Jésus-Christ contredit l’appel du Christ à aller et ne plus pécher… »