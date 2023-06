« Célébration œcuménique inclusive » à l’occasion de la « Geneva Pride 2023 »

A l’occasion de la « Geneva Pride 2023 » qui se déroule du 6 juin au 10 juin 2023, une « célébration œcuménique inclusive » est annoncée sur le site internet des organisateurs, en « collaboration avec la Pastorale des familles de l’Eglise catholique romaine de Genève (ECR) ». Il est ensuite précisé que « toute personne est la bienvenue, quelle que soit son orientation affective et sexuelle, son identité ou expression de genre, ses convictions spirituelles ou religieuses ».

Le collectif des Jeunes et Familles catholiques romands, qui s’est constitué et s’est déjà mobilisé le 28 avril dernier à l’occasion de la « Walk of Faith » (co-organisée par cette même Pastorale des familles) et qui rassemble désormais plus d’une centaine de jeunes et de familles, tient à redire son incompréhension. Nous aimerions demander quelques explications aux autorités ecclésiales compétentes à propos de cette nouvelle prise de position en faveur de cet événement.

Le collectif a lancé une pétition pour manifester notre incompréhension et notre désaccord avec cette initiative : https://jfcr.ch/petition.php