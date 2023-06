Pèlerinage de Tradition rend grâce pour ce beau pèlerinage de Pentecôte

Chers pèlerins,

Après trois années d’interruption, le pèlerinage 2023 fut une belle réussite. La Providence nous a gratifiés d’un temps favorable, et l’organisation exceptionnelle de ces trois jours a permis que notre manifestation publique de foi et de pénitence soit un grand succès.

Vous avez répondu en nombre à l’appel de la Pentecôte, pour repartir pleins de force et de courage. Ces journées sont à la fois une retraite spirituelle et une occasion de renouveler notre enthousiasme et notre détermination à rester fidèles.

Ce bien spirituel apporté à tant d’âmes n’aurait pas été possible sans le soutien des membres priants, discrets et spirituellement efficaces, ni sans l’aide des équipes logistiques du pèlerinage, avec leur incroyable dévouement empreint de générosité, de courage, de zèle surnaturel, d’esprit de sacrifice… et de bonne humeur.

À tous, un grand merci ! L’abbé Duverger ne manquera pas de porter sur l’autel toutes vos intentions lors de la messe d’action de grâces célébrée le mardi 6 juin.

Et dès maintenant notons sur nos agendas les 18, 19 et 20 mai 2024 !

