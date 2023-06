Escape game et concert profane à la basilique de Luxeuil le 24 juin

Organiser “dans un esprit missionnaire” la nuit des églises à la basilique de Luxeuil le 24 juin prochain, à partir de 18h30, soit, mais le concert profane et l’escape game s’imposaient-ils ?

“A travers différentes animations, vous pourrez (re)découvrir ce lieu chargé d’histoire, marqué par le passage de saint Colomban qui a laissé un riche héritage. Un marathon de conférences et une exposition prêtée pour l’occasion par l’association des Amis de Saint Colomban permettront d’en savoir plus sur le saint patron de la paroisse et sur la Via Columbani, itinéraire de pèlerinage européen passant par Luxeuil.

Des visites guidées de la basilique seront proposées dont une à 22h, avec un éclairage à la bougie. Vous pourrez également entendre quelques notes de l’orgue majeur de la basilique grâce à la présence d’Elisabeth et de Roland Muhlmeyer. Les enfants et les ados n’ont pas été oubliés. Des animations sont aussi prévues pour eux : calligraphie, énigmes.

La soirée sera également musicale avec la participation du groupe local La Fa Mi’Zik qui assurera un concert pour chanter, bouger, prier. Des temps spirituels seront proposés avec une temps d’adoration en fin de soirée, le témoignage de la vocation baptismale du P. Christophe Bazin, l’histoire de pèlerins… Cette année, ce sont en effet les grands itinéraires de pèlerinage qui sont mis à l’honneur par la Nuit des Églises, événement national qui aura lieu pour la première fois à Luxeuil“.