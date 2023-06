Nice : les nominations diocésaines

Voici les nominations diocésaines de Nice :

M. Éric MARTINEZ est nommé Directeur diocésain de l’Enseignement catholique et Délégué épiscopal de l’Enseignement catholique pour une durée de trois ans renouvelables.

Services diocésains

Pôle «Jeunes»

Le frère Manuel-Marie LATIGE, o.p., avec l’accord de son prieur, est nommé délégué diocésain à la Pastorale des étudiants et jeunes professionnels.

Doyenné du Bassin antibois

M. l’abbé Marc RUIZ est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Sagesse. Il logera au presbytère de l’église Saint-Paul-des-Nations.

M. l’abbé Andrzej KOCH, de l’archidiocèse de Katowice (Pologne), avec l’accord de son archevêque, est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-la-Sagesse. Il logera au presbytère de l’église Saint-Paul-des-Nations.

La nomination du 11 mai 2023 de M. l’abbé Marcel RAMISY, comme vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-la-Sagesse, est modifiée pour des besoins pastoraux.

Doyenné des Baous

M. le chanoine Daniel BREHIER, de l’archidiocèse d’Avignon, avec l’accord de son archevêque, est nommé curé de la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert. Il logera à la maison paroissiale de Vence.

Doyenné Nice-littoral

M. l’abbé Vincent BOTTIN est nommé curé de la paroisse de la Sainte-Famille avec effet immédiat. Il conserve son logement.

Le frère Yves-Marie LEQUIN, o.p., avec l’accord de son prieur, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean- XXIII à mi-temps.

Doyenné Nice-nord

M. le chanoine Félix BAUDOIN, à sa demande, est déchargé de sa mission de vicaire à la paroisse Saint-Jérôme. Il est nommé prêtre auxiliaire de cette même paroisse. Il conserve le même logement.

Doyenné du Paillon

M. l’abbé Roger HEBERT, du diocèse de Belley-Ars, avec l’accord de son évêque, est nommé recteur du sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laghet. Il logera au sanctuaire.

M. l’abbé Ildephonse NIYONGABO, du diocèse de Bururi (Burundi), avec l’accord de son évêque, est nommé chapelain au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laghet. Il logera au sanctuaire.

M. l’abbé Marcel RAMISY est nommé chapelain au sanctuaire diocésain Notre-Dame de Laghet. Il logera au sanctuaire.

Le père Ardo NIRISOA TAHIANA, m.s., avec l’accord de son provincial, est nommé curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Il logera au presbytère de Contes.

Le père André-Joseph RAKOTONIRINA, m.s., avec l’accord de son provincial, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Il logera au presbytère de Contes.

La nomination du curé de la paroisse Saint-Pons sera publiée prochainement.

Toutes ces nominations (sauf avis contraire) prendront effet le 1er septembre 2023.

Jeudi 8 juin AD 2023

+ Jean-Philippe NAULT

De mandato

Chanoine Stéphane DRILLON

Chancelier

Départs

Le père Richard RAKOTOARISOA, m.s., après 4 ans au service du sanctuaire Notre-Dame de Laghet comme chapelain, puis recteur, quitte le diocèse pour de nouvelles missions. Nous rendons grâce pour son ministère au service du diocèse de Nice et nous l’assurons de notre gratitude et de notre prière.

Remerciements

La mission du diacre Philippe PANARELLO, Directeur diocésain et Délégué épiscopal de l’Enseignement catholique, prendra fin au 31 août 2023. Qu’il soit vivement remercié pour le travail accompli au cours de ces 12 années, pour son accompagnement des divers établissements catholiques de notre diocèse et son souci de porter clairement les valeurs et le caractère propre de l’Enseignement catholique dans le paysage éducatif. Il est nommé au 1er septembre chef d’établissement de l’institution Sasserno.