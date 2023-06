Emission Terres de Mission (n°317)

Eglise universelle : Démographie européenne, le grand écroulement Le N° 1 783 de L’Homme Nouveau a consacré un passionnant dossier aux questions démographiques sous le titre “Démographie européenne : le grand écroulement”. Maitena Urbistondoy nous présente les éléments clés de cette réflexion soit : l’effondrement de la natalité en Europe, les résultats mais aussi les limites des politiques familiales mises en œuvre en Pologne ou en Hongrie, les liens entre religiosité et fécondité, etc.

Eglise en France : A la découverte d’une abbaye en plein développement : Sainte-Marie de la Garde (47) A quelques encablures d’Agen, l’abbaye Sainte-Marie de la Garde est désormais trop petite. Le père abbé, Dom Marc, nous rappelle les origines de cette fondation, fille de l’abbaye bénédictine Sainte Madeleine du Barroux dans la filiation spirituelle du père Muard, fondateur de La Pierre qui Vire, de Dom Romain Banquet, abbé d’En Calcat, de mère Marie Cronier, abbesse de Dourgne, et de Dom Gérard Calvet, abbé du Barroux. Aujourd’hui comme hier, la vie monastique attire et des travaux sont nécessaires pour accueillir les nouvelles vocations…

Eglise en Marche : A la suite de saint Jean Bosco (1815-1888) L’abbé Xavier Garban a consacré deux articles dans les numéros 37 et 38 de la revue de la Fraternité Saint Pierre “Tu es Petrus” à saint Jean Bosco. Il nous entraîne à la suite de ce saint italien, thaumaturge exceptionnel et fondateur d’une œuvre vouée à l’éducation des enfants : les salésiens. Une belle figure de pédagogue au service de la jeunesse la plus délaissée.

Devant l’augmentation de ses charges, TV Libertés demande à tous ses amis de la soutenir !

Soutenir TV Libertés