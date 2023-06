Rencontre internationale sur la fraternité humaine à Rome

Fête-Dieu à Rome ? Non, une rencontre internationale a été organisée place Saint-Pierre et s’est achevée par la lecture d’une déclaration, signée par le cardinal Pietro Parolin, au nom du Pape François. Intitulé “pas seul”, ce texte a été lu par le Prix Nobel de la Paix 2006 Muhhamad Yunus. Voici la traduction de ce document:

Rome, place Saint-Pierre, 10 juin 2023

“Nous sommes différents, nous avons des cultures et des religions différentes, mais nous sommes frères et nous voulons vivre en paix (Pape François).

Chaque homme est mon frère, chaque femme est ma sœur, toujours. Nous voulons vivre ensemble, comme des frères et des sœurs, dans le jardin qu’est la Terre. Le jardin de la fraternité est la condition de la vie pour tous.

Nous sommes témoins qu’aux quatre coins du monde, l’harmonie perdue refleurit lorsque la dignité est respectée, les larmes essuyées, le travail est rémunéré équitablement, l’éducation est garantie, la santé est prise en charge, la diversité est valorisée, la nature est guérie, la justice est honorée et les communautés surmontent la solitude et la peur.

Ensemble, nous choisissons de vivre nos relations sur la base de la fraternité, qui se nourrit du dialogue et du pardon, “n’implique pas l’oubli” (FT, n° 250), mais le renoncement à “être dominé par la même force destructrice” (FT, n° 251) dont nous subissons tous les conséquences.

Unis au Pape François, nous voulons réaffirmer que “la vraie réconciliation ne se dérobe pas au conflit, mais se réalise dans le conflit, en le surmontant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente” (FT, n° 244). Ceci dans le contexte de l’architecture des droits de l’homme.

Nous voulons le crier au monde au nom de la fraternité: Plus de guerre! C’est la paix, la justice, l’égalité qui guideront le destin de toute l’humanité. Non à la peur, aux violences sexuelles et domestiques! Que cessent les conflits armés. Disons assez aux armes nucléaires et aux mines antipersonnel.

Plus jamais de migrations forcées, d’épurations ethniques, de dictatures, de corruption et d’esclavage. Arrêtons l’utilisation manipulatrice de la technologie et de l’intelligence artificielle, mettons en avant et fécondons par la fraternité le développement technologique.

Nous encourageons les pays à promouvoir des efforts conjoints pour créer des sociétés de paix, comme la mise en place d’un Ministère de la Paix.

Nous nous engageons à reconquérir la terre tachée par le sang de la violence et de la haine, des inégalités sociales et de la corruption du cœur. À la haine, nous répondons par l’amour.

La compassion, le partage, la gratuité, la sobriété et la responsabilité sont pour nous les choix qui nourrissent la fraternité personnelle, celle du cœur.

Faire croître la graine de la fraternité spirituelle commence par nous. Il suffit de planter une petite graine par jour dans nos mondes relationnels: la maison, le quartier, l’école, le lieu de travail, la place et les institutions où se prennent les décisions.

Nous croyons aussi en une fraternité sociale qui reconnaît l’égale dignité de tous, nourrit l’amitié et l’appartenance, promeut l’éducation, l’égalité des chances, des conditions de travail décentes et la justice sociale, l’accueil, la solidarité et la coopération, à l’économie sociale et solidaire et à la transition écologique juste, à une agriculture durable garantissant l’accès à l’alimentation pour tous, pour promouvoir des relations harmonieuses fondées sur le respect mutuel et l’attention le bien-être de tous”.

Convertissez-vous et croyez en l’Evangile ? C’est du passé… Ce texte vient confirmer le propos du cardinal Roche sur la nouvelle théologie.

Le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, avait invité des prix Nobel, des célébrités, et dépensé des milliers de dollars en publicité et en organisation. La basilique vaticane est devenue un contenu à remplir car elle a été vidée de son essence : la prière.

Un banquet a même été installé dans l’atrium de la basilique. Pas de messe, pas de prière. Lors des premières vêpres de la solennité du Corpus Christi, la place de la chrétienté se transforme en un véritable cirque.