Après les ADAP, voilà ChatGPT

L’Eglise en Allemagne n’arrête pas le progrès. L’église bavaroise St Paul à Fürth a déployé un écran géant façon salle de cinéma pour retransmettre un discours porté non pas par un homme d’Eglise mais par une intelligence artificielle. Quatre avatars, deux hommes et deux femmes, se sont ainsi succédés pour délivrer le sermon, les prières et la musique.

Selon la presse, il s’agirait même d’une messe, mais j’ai un peu de mal à y croire…

Pendant 40 minutes, et devant plus de 300 personnes, les prières se sont enchaînées. Pour préparer cette cérémonie, Jonas Simmerlein, philosophe à l’Université de Vienne s’est appuyé quasiment exclusivement sur ChatGPT, formulant une demande précise:

“Nous sommes à un congrès de l’Eglise, tu es un prêtre. A quoi ressemblerait la cérémonie?”

Le sermon, monocorde et sans émotion, s’est concentré sur des propos plutôt génériques.