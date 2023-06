La Rochelle : Mgr Colomb se met en retrait

Visé par une accusation d’agression sexuelle au sein des missions étrangères de Paris (MEP) – qu’il dément avec vigueur, l’évêque de la Rochelle Mgr Colomb a annoncé avoir demandé au Pape de se mettre en retrait le temps de l’enquête.

“Chers amis du diocèse de La Rochelle, chers frères et sœurs,

Vous avez peut-être pris connaissance des articles publiés par la presse nationale, dans lesquels je suis accusé pour des faits prétendument datés de 2013 et qui feraient l’objet d’une enquête préliminaire du Parquet de Paris. Je suis stupéfait de ces allégations, que je démens totalement. Je répondrai bien sûr aux autorités judiciaires dès qu’elles souhaiteront m’entendre.

En attendant, en tant que pasteur de l’Eglise en Charente-Maritime et à Saint-Pierre-et-Miquelon, mon premier souci est le bien du Peuple de Dieu qui m’a été confié. Je suis conscient que ces accusations vont provoquer un trouble et une souffrance graves pour vous tous.

Pour que je puisse préparer ma défense et que notre diocèse puisse continuer à vivre en communion et à témoigner de la Bonne Nouvelle, j’ai pris la décision de demander au Saint Père de me mettre en retrait le temps de l’enquête, tout en demeurant évêque de La Rochelle. Un administrateur devrait être nommé pour s’occuper de notre diocèse pendant cette période.

Je ne pourrai donc pas prendre part aux différents événements de cet été : Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, pèlerinage de Lourdes, pélé VTT, pèlerinage à l’Île Madame… Je vous prie d’excuser mon absence, et de bien vouloir profiter de ces moments pour prier pour notre diocèse, afin que Dieu le garde uni et missionnaire.

Restons en union de prière.

+ Georges Colomb

Evêque de La Rochelle et Saintes