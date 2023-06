ICVC : le néant atteint le catéchisme du mariage

Après la liturgie du néant et le magistère du néant (mais qui tolère toutes les dérives), voici le catéchisme du néant. Tout est possible, à condition de l’assaisonner abondamment de citations du pape François. Le docteur Labriolle résume pour Paix liturgique ce nouvel héritage laissé par le Pape François aux générations futures :

“UN NOUVEAU PENSUM INFLIGE AUX FIDELES CATHOLIQUES

Ce sigle évoquant la production récente du Dicastère concerné sur le catéchuménat matrimonial désigne un nouveau pensum infligé aux fidèles, tant par sa longueur rébarbative que par son florilège de naïvetés.

L’évêque de Rome, qui en a inspiré les propos, honore le document d’une préface, et les rédacteurs lui rendent au centuple la politesse, car la quasi-intégralité des citations qui étayent le texte sont de… Devinez qui ?

Eh oui, à l’instar des romains qui dataient les évènements de leur vie nationale “ab urbe condita”, à savoir depuis la fondation de Rome, il est de bon ton, si l’on veut croitre et embellir au sein de la Cour bergoglienne, de faire commencer la vie nouvelle de l’Eglise avec l’arrivée au sommet de… Devinez qui ?

Si le porte-parole français de la gnose venue d’Argentine, à savoir Monsignore de Sinety, s’inquiète de l’atteinte à l’unité de l’Eglise que représente la fidélité à la messe traditionnelle manifestée à Chartres par une jeunesse marchante, et pourtant égarée, c’est assez logique.

Pour ce zélateur de la fraternité universelle, et son Mentor romain professant la religion du même métal, l’Eglise historique est un lest dont le sacrifice est nécessaire.

Non pas à la façon de Paul VI qui rêvait du retour des protestants au bercail ecclésial, et pensait en avoir payé, aux dépens des fidèles catholiques, la rançon liturgique. Non, pas ainsi. Proscrire l’usus antiquor, expression sacrée de la lex orandi d’hier, c’est bien plus radical, et hardi, après l’échec montinien.

Grâce au nouvel ordo, et sa lex orandi d’un universalisme flou, foin de réintégration dans la Nef, c’est toute l’Eglise qu’il faut envoyer à la baille, pour la noyer dans l’océan de la perdition.

C’est un schisme romain que l’évêque de Rome, et ses séides, sont en train d’ourdir, à travers une littérature confusionnante, laquelle cache de plus en plus mal l’autocratie du Pontife, et la mise en tutelle généralisée pour, du passé ecclésial, faire table rase.

En clair, pour que la communion unitaire (synodale) de l’église post-conciliaire advienne, au présent et désormais, il n’est pas nécessaire de convaincre au delà de l’avant-garde recyclée/recyclante, il suffit de déclarer caduque la lex orandi d’hier, et d’exiger l’abandon d’oripeaux démodés dont une poignée de “vieux croyants” sont encore affublés. Dans cette optique, n’est il pas scandaleux de voir 16000 jeunes s’engouffrer dans le Titanic, selon l’expression de Chantal Delsol ?

Et l’ICVC, dans tout ça ? Eh bien c’est le lavage de cerveau généreusement imposé pour l’accès des couples aux lendemains qui chantent.

Qu’est ce à dire ?

Bergoglio nous vient-il de l’Ouest, ou de l’Est ? Officiellement, il s’agit d’éviter la multiplication des échecs conjugaux, partant l’annulation des mariages ratés. L’argument n’est pas sans pertinence.

Mais de quel droit la pédagogie nouvelle, bien au delà du Code de Droit Canonique, entend elle imposer une usine à gaz et sa nomenklatura pour réparer les défaillances parentales ou personnelles qui, sauf situations prévues par le Droit, n’estompent nullement la responsabilité personnelle des contractants.

Et l’embrouille de cette prétention nouvelle ne s’arrête pas là. Il faudra, vous l’aviez supputé, abolir toute discrimination entre primo-accédants à l’état conjugal, et toute autre situation contraire à la théologie morale (d’hier) sans en exclure aucune, le bain de jouvence prévu par les experts ayant les vertus du Léthé, dont l’oubli n’est pas la moindre.

Notre Eglise n’a pas besoin de techniciens experts, mais de saints authentiques. A propos, les enfants de ces experts, y compris ceux de Talenthéo, ont-ils gardé la Foi catholique reçue des apôtres? Comment ? Respect de la vie privée ? Soit, mais pourquoi éplucher celle des autres, qui n’ont rien demandé de tel…?

Bref, il faut s’y faire, si l’amour est une réalité trop précieuse pour la laisser évaluer par des non-initiés, des comités Théodule “s’offrent” à s’en charger. La bonne blague ! Quant à la communion subséquente à cette prise de tête, sous l’égide de Big Brother, on a déjà donné…Tous ces faux-frères sont de tristes sires. Notre Seigneur nous préserve de ces mauvais catholiques, grimés en messies d’opérette !

Philippe de Labriolle

Psychiatre Honoraire des Hôpitaux