Des hôpitaux catholiques liés à des opérations chirurgicales transgenres et à des avortements

Un rapport de l’Institut Lépante, organisation catholique de recherche et d’éducation, publié le 12 juin, montre que CommonSpirit Health, le plus grand réseau catholique de soins de santé aux États-Unis, pratique des opérations de « changement de sexe » et d’autres abominations.

CommonSpirit Health est une filiale de la Catholic Health Care Federation (CHCF) qui,

« en vertu de son décret d’érection canonique par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, est une entité juridique de droit pontifical, soumise à la surveillance et à la juridiction directes du Siège apostolique au Vatican ».

Les formulaires 990 de l’Internal Revenue Service (IRS) confirment que CommonSpirit Health bénéficie d’exemptions fiscales pour motifs religieux, mais aussi que l’organisation fait partie de l’Église catholique.

Le rapport de 64 pages intitulé « CommonSpirit and the Sex-Change Industry (le CommonSpirit et l’industrie du changement sexuel) » révèle que CommonSpirit Health, admet publiquement :

pratiquer des opérations de « changement de sexe » ;

fournir des thérapies hormonales aux patients « souffrant de dysphorie de genre » ;

fournir des bloqueurs de puberté aux enfants ;

fournir des avantages sociaux aux employés qui couvrent ces horreurs ;

délivrer toutes les formes de contraception, y compris abortives ;

pratiquer l’avortement (dans au moins un établissement).

Michael Hichborn, président de l’Institut Lépante, dénonce :

« Le fait que CommonSpirit Health charcute les corps et les organes génitaux de personnes profondément désorientées et vulnérables en pratiquant des opérations de changement de sexe est d’une dépravation inouïe. Mais ce qui est vraiment satanique, c’est que cette atteinte à l’image et à la ressemblance de Dieu se fait au nom de l’Église catholique. »

Le rapport cite les contributions financières de CommonSpirit à l’un de ses membres, le Saint Francis Memorial Hospital Gender Institute, pour l’achat d’un deuxième instrument chirurgical robotisé pour la réalisation d’opérations de « changement de sexe ».

Le rapport énumère 26 hôpitaux gérés par Dignity Health, une filiale du CommonSpirit, et 12 autres gérés par Virginia Mason Franciscan Health (VMFH) qui offrent des services de « soins de santé pour les transsexuels ». Deux de ces hôpitaux, le Saint Francis Memorial Hospital de San Francisco (SFMH) et le Virginia Mason Medical Center de Seattle, pratiquent prétendument des opérations chirurgicales de changement de sexe.

Felicity Simmons, la directrice de la communication du CommonSpirit Health, n’a pas répondu à de multiples demandes de renseignements.