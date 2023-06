Le réseau congréganiste a-t-il un problème avec la chasteté ?

Comme nous l’avions écrit, le réseau congréganiste organise de bien étranges conférences, comme on l’a vu dans le domaine du genre. Nous en avions parlé la semaine dernière. L’Union des nationale des instituts de formation congréganiste dans l’enseignement catholique (l’UNIFOC) délivre ainsi d’étranges formations et ne semble pas avoir de doutes sur les dissonances de ses invités à l’égard de l’enseignement traditionnel de l’Eglise.

L’Unifoc like sans réserve le fondateur d’une association dissonante avec l’enseignement de l’Église

Comme on le voit, le compte Twitter d’Unifoc like les tweets du fondateur de la Communion Béthanie, dont on ne peut pas dire qu’il constitue un défenseur de l’enseignement traditionnel de l’Église sur l’homosexualité. Ainsi, on ne constate pas dans le parcours de l’intéressé de mise en cause du caractère “intrinsèquement immoraux et contraires à la loi naturelle” des actes homosexuels. On verra même qu’il dénonce une Congrégation romaine qui rappelle cet enseignement constant.

Merci infiniment pour votre confiance à mon égard, cher @urcec_unifoc

Je suis profondément heureux d'être là.

Tout simplement et intensément là !

Chaleureusement vôtre,

Jean-Michel+, votre frère. https://t.co/YxIjoXP0lr — Dunand Jean-Michel+ (@dunand_michel) May 30, 2023

L’appel à la chasteté serait donc une “provocation” pour la Communion Béthanie

Ainsi, quand un prêtre de l’Emmanuel rappelle les exigences de l’instruction de la Congrégation pour l’Education catholique “sur les critères de discernement vocationnel au sujet des personnes présentant des tendances homosexuelles en vue de l’admission au séminaire et aux Ordres sacrés”, Jean-Michel Dunand a vivement réagi:

Cher @perenadler

Comment ne pas répondre à ce que je considère être une provocation ?

Vous êtes suffisamment intelligent pour regarder intelligemment la communauté à laquelle vous appartenez.

Alors de grâce, un peu de décence !

Merci de revenir à l'humilité de Pierre Goursat … https://t.co/dWILGkL5X1 — Dunand Jean-Michel+ (@dunand_michel) June 14, 2023

Pourtant, on peut rappeler un passage fort utile de cette instruction précitée (nous l’accompagnons des notes de bas de page de cet extrait)

L’Unifoc a donc un problème avec la chasteté et approuve un invité qui s’insurge quand le magistère de l’Eglise met en cause le soutien à la culture gay.