Fermeture de l’École d’Évangélisation Jeunesse-Lumière dan le diocèse d’Albi

Communiqué de Monseigneur Jean LEGREZ, o.p., Archevêque d’Albi à propos de la fermeture de l’École d’Évangélisation Jeunesse-Lumière à Pratlong dans le Tarn :

Au terme d’une année de pause où l’École d’Évangélisation Jeunesse-Lumière, à ma demande, n’a pas accueilli de jeunes, afin de mettre en œuvre après 38 années d’existence des adaptations nécessaires à l’accueil des jeunes d’aujourd’hui, la fermeture de l’École sur le site de Pratlong a été décidée.

Un réel travail a été accompli durant l’année par d’anciens JL en lien avec plusieurs représentants du diocèse et moi-même. Cependant, il n’a pas été possible de trouver un prêtre pour accompagner les jeunes selon le charisme de l’École pour la rentrée 2023. L’état des bâtiments, devenus vétustes et insalubres, nécessiterait des travaux de plus d’un million d’euros. En outre, l’absence de jeunes candidats – deux ou trois seulement pour l’an prochain – oblige, au nom du principe de réalité, à ne pas ouvrir à nouveau l’École, les conditions n’étant plus réunies pour mener à bien une formation sérieuse et profitable.

Si le charisme de l’École est voulu par Dieu, je ne doute pas que la recherche pédagogique effectuée ces derniers mois, puisse servir à l’avenir avec une équipe de formateurs renouvelée et dans des conditions matérielles convenables.

Pour l’heure, il reste à rendre grâce au Seigneur pour tout le bien que l’École a offert à plus d’un millier de jeunes depuis sa fondation. Nombreux sont ceux qui, de manières diverses, servent l’Église aujourd’hui, prêtres, diacres permanents, religieux et religieuses, laïcs engagés dans leur paroisse, dans des mouvements d’évangélisation…

Que l’Esprit de Pentecôte soutienne ceux et celles que cette décision risque de dérouter et donne force et confiance à ceux et celles prêts à œuvrer dans l’avenir à la formation missionnaire des jeunes !

Albi, le 9 juin 2023