Vers l’annulation des JMJ ?

Le comité d’organisation des JMJ à Lisbonne a déclaré au quotidien portugais Publico le 8 juin :

«Les JMJ sont une rencontre entre le pape et des jeunes du monde entier qui se déroule toujours en sa présence, indépendamment de ses limitations physiques». «Par conséquent, il n’y a pas d’autre scénario possible [que l’annulation, ndlr] si François ne peut pas être présent pour des raisons de santé, et personne n’envisage la possibilité que le pape soit représenté par quelqu’un d’autre».

Mgr Américo Aguiar, évêque auxiliaire de Lisbonne et président de la Fondation JMJ Lisbonne 2023, a assuré qu’il n’y avait »pas de plan B» pour le voyage. «Notre seul plan est le plan F, comme Francisco».

Le 7 juin, le pape François a été hospitalisé pour une opération sous anesthésie générale, relançant les craintes d’une annulation de ses prochaines destinations. La préfecture de la Maison pontificale a annulé ses audiences jusqu’au 18 juin. Il a fait quelques pas, le 11 juin. Il est prévu que le pontife reste encore pour un moment à l’hôpital. Mais, à 86 ans, son état demeure précaire et peut à tout moment à nouveau se détériorer. Les rumeurs sur un possible cancer vont bon train.

Le programme officiel du 2 au 6 août comprend la cérémonie d’accueil des JMJ le 3 août, la confession de quelques jeunes le matin du 4 août et la participation au chemin de croix le soir du même jour, la veillée avec les jeunes le 5 août et la messe de clôture de la journée et la rencontre avec les volontaires le 6 août. Outre ce programme déjà chargé, François rencontrera les autorités, les religieux, les étudiants, les représentants des centres d’assistance sociale et caritative, et se rendra au sanctuaire de Fatima pour prier avec les jeunes malades dans la petite chapelle des apparitions. Les organisateurs des JMJ ont également confirmé que le pape rencontrera des victimes d’abus dans l’Église au Portugal.