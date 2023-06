Deux séminaristes pour le diocèse de Sens-Auxerre

Le diocèse de Sens-Auxerre a publié son “panorama pastoral” où il y a beaucoup de verbiage pour cacher l’essentiel – le déclin du diocèse. Néanmoins, on apprend qu’un ” second candidat au presbytérat est entré au Séminaire“.

En attendant, dans ce diocèse où même l’évêque a été contraint de se charger d’une paroisse faute d’effectif... et faute d’appeler une ou plusieurs communautés se charger de paroisses, les trous sont bouchés grâce aux prêtres Fidei Donum africains : “après avoir accueilli l’Abbé Pierre-Célestin Titi Ndjock, du diocèse d’Eséka (Cameroun), au cours de l’année pastorale précédente, le presbyterium diocésain s’est enrichi de l’Abbé Gervais Godoka, second prêtre du diocèse de Bururi (Burundi) et vicaire de la paroisse Saint-Martin-en-Avallonnais.

Un nouveau prêtre du diocèse jumelé de Ziguinchor a entamé une mission dans notre diocèse à l’automne, l’Abbé Nicolas Biagui, comme curé de la paroisse Sainte-Marie-en-Gâtinais. Il dirigera le comité de jumelage Sens-Ziguinchor. Enfin, l’Abbé Guillaume Michel, prêtre de la Mission de France, est venu succéder à l’Abbé Patrick Royannais, qui avait achevé sa mission comme curé de la paroisse Saint-Edme. Le Père Anicet-Blaise Mbarga de la Société de l’Apostolat catholique, a lui aussi achevé son temps de ministère dans le Tonnerrois, ainsi que le Père Michel-Marie de Conchy, prêtre de la Fraternité de la Très-Sainte-Vierge-Marie, dont la communauté icaunaise est cependant renforcée depuis septembre par le Père Jacques-Marie Gros“.

Par ailleurs les structures du diocèse ont été renouvélées dans le sens du vent – des laïcs et surtout des femmes : “le conseil épiscopal se compose maintenant de six membres : deux vicaires généraux, deux laïques, Mme Anne Larcher et une déléguée diocésaine Mme Hélène Trouvé, et un diacre, M. Richard Lepelletier. Cette refonte se traduit aussi par la mise en place d’un Conseil pastoral missionnaire diocésain. Nous encourageons aussi chaque paroisse à vivre des Assemblées paroissiales et proposons à chaque doyenné de favoriser la synergie entre les paroisses en se rassemblant en conseil de doyenné ou en conseil de secteur. L’Assemblée diocésaine a confirmé le bien-fondé de ces propositions, et insisté sur la nécessité de nous rassembler au-delà des sensibilités, des âges et autour de la Parole de Dieu“.

Mais surtout, ne pas enrayer le déclin.