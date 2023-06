Clermont-Ferrand : protocole d’accord entre le diocèse et le Parquet

L’objectif est de créer les conditions d’une relation de confiance dans la durée entre les deux parties signataires, pour renforcer la lutte contre les abus sexuels.

Ce mercredi 7 juin 2023, Madame Dominique PUECHMAILLE, Procureure de la République de Clermont-Ferrand, et Mgr François KALIST, archevêque de Clermont, ont signé ce protocole au Centre diocésain de Pastorale.

Il s’agit de renforcer la prévention et la lutte contre les abus sexuels, ainsi que les échanges d’informations entre les autorités religieuses et judiciaires. Avec ce protocole, le Parquet sera informé des faits d’abus sexuels portés à la connaissance du diocèse. Ce protocole est conclu pour une durée de trois ans ad experimentum. À l’issue de la première année, il fera l’objet d’une évaluation, afin d’en vérifier l’efficacité et d’identifier les améliorations qu’il serait nécessaire de lui apporter.