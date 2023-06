L’abbé Dominique Catta nommé vicaire général de Paris

De l’archevêque de Paris :

Aux prêtres et diacres de Paris



Le mercredi 14 juin 2023,

Chers frères et amis,



J’ai la joie de vous annoncer que j’ai nommé notre frère Dominique Catta vicaire général de notre diocèse.



Après plusieurs années passées au service de la transmission de la foi en tant que vicaire épiscopal chargé de l’enfance et de l’adolescence, et de la formation de tous comme directeur de l’École cathédrale, Dominique a accepté de m’assister dans ma mission aux côtés de Philippe Marsset, Michel Gueguen, Emmanuel Tois, François Gonon et, pour quelques jours encore, Thibault Verny, et je l’en remercie chaleureusement. Vous imaginez bien que, outre le fait que je viens d’accomplir une année entière au service du diocèse, ce changement dans mon conseil va affecter la répartition des responsabilités entre les vicaires généraux ; je dois y réfléchir dans les semaines qui viennent et je ferai connaître les nouvelles dispositions au cours de l’été.



Dans ces périodes de changements, de nominations, d’arrivées et de départs, je veux redire à chacun d’entre vous, chers frères et amis, ma confiance et ma gratitude pour le dévouement et la disponibilité dont vous faites preuve au service du Seigneur.



Soyez toujours assurés de mon amitié et de ma prière.

† Laurent Ulrich

Archevêque de Paris

Il a été vicaire épiscopal pour l’enfance et l’adolescence, et pour la formation et directeur de la Formation des responsables au Collège des Bernardins. Prêtre du diocèse de Paris, il a été vicaire à la paroisse N.-D. de la Gare (13e) dans le doyenné Italie-La Gare, aumônier de NDG 13 (dont collèges et lycée Gustave-Flaubert, Claude-Monet et Thomas-Mann), directeur de la Formation des responsables de l’École Cathédrale.