Le directeur de la rédaction de La Croix rejoint France Info

Jérôme Chapuis, actuel directeur de la rédaction du journal La Croix (depuis 2019) succédera à Marc Fauvelle, nommé à la tête de la rédaction de France Inter.

Jérôme Chapuis a participé à l’émission télévisée Un monde en docs, sur Public Sénat, il a déjà oeuvré à la radio, une année à RMC, il avait présenté les journaux d’Europe 1 pendant plus de dix ans, avant de rejoindre RTL et le Grand Jury, puis, entre 2015 et 2019, les journaux de 6h et 7h. Il assurait aussi les remplacements d’Yves Calvi pendant ses congés.

Sur France Info, il sera accompagné par Salhia Brakhlia.