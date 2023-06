Un centre de retraite spirituel aux Etats-Unis pour l’Institut du Christ Roi

L’Institut du Christ Roi vient de faire l’acquisition d’un ancien couvent au sud de Milwaukee (Wisconcin, Etats-Unis), où l’Institut y a un apostolat depuis plus de 15 ans.

Installé sur un terrain de plus de 100 hectares dans la ville de Burlington, cet ancien couvent franciscain dispose de 70 chambres et d’une grande chapelle pouvant accueillir 300 personnes, ainsi que d’un réfectoire, de plusieurs salles de conférence et d’un auditorium. Ses champs et ses bois idylliques bordent la rivière Fox, avec plusieurs autres plans d’eau à proximité, dont le lac Léman. La ville de Burlington est idéalement située à une heure au nord de l’aéroport Chicago O’Hare et à 30 minutes au sud de Milwaukee, et se trouve donc à une journée de route de tous nos apostolats dans le centre des États-Unis. L’Institut prépare cette propriété pour qu’elle soit utilisée toute l’année pour un certain nombre d’activités essentielles à notre mission, en particulier des camps de jeunes et des retraites spirituelles. L’Institut a aussi des maisons en France, en Allemagne et en Suisse qui proposent des retraites selon la spiritualité de saint François de Sales. Notre intention est qu’elle serve en particulier les besoins de notre société laïque internationale, la Société du Sacré-Cœur. Dans ce but, il sera désormais connu sous le nom de Centre de Retraite du Sacré-Coeur [Sacred Heart Retreat Center].