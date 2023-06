Monseigneur Laurent Percerou, accompagnateur du CCFD

Ordonné prêtre le 14 juin 1992 pour le diocèse de Chartres. Mgr Laurent Percerou fut d’abord curé de paroisse dans le doyenné de la vallée de l’Eure (1993-2003), responsable du service diocésain des vocations (1995-2007) et vicaire général du diocèse de Chartres (2003-2013). Aumônier des Scouts et Guides de France entre 2003 et 2013, il fut responsable de la formation au ministère presbytéral (2004-2011), administrateur diocésain du diocèse de Chartres, prêtre référent du lycée Notre Dame à Chartres et prêtre accompagnateur de l’ACO et de la mission ouvrière (2005 à 2011). Mgr Percerou a été conseiller spirituel de secteur des Equipes Notre Dame (2008-2013), prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse (2009-2013) et curé de la paroisse Saint-Guildin (2011- 2013). Mgr Percerou préside le Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes au sein de la Conférence des Évêques de France, jusqu’aux JMJ de Lisbonne (août 2023).