Chicago: le cardinal Cupich a célébré une messe LGBT

Le cardinal Cupich, actuel archevêque de Chicago, a célébré une messe « LGBT » dans le cadre du trente-cinquième anniversaire de l’association archidiocésaine gay et lesbienne « Outreach » (désignée également sous le sigle “AGLO”). Un mouvement qui rappelle les années 1980 où d’autres mouvements comme Dignity sévissaient au sein de l’Eglise américaine.

Grateful to celebrate Mass to mark the 35th anniversary of our Archdiocesan Gay and Lesbian Outreach of Chicago ministering to the LGBTQ+ Catholic community. — Cardinal Cupich (@CardinalBCupich) June 19, 2023

On apprend que dans l’homélie du cardinal Cupich, ce dernier a affirmé que « Dieu nous aime tous et marche avec chacun de nous. Traiter les gens comme « l’autre » n’a sa place dans aucune Église. Nous sommes une Église pour tous».

Chicago’s Cardinal Cupich: “God loves us all and walks with each of us. Treating people as the ‘other’ has no place in any Church. We are a Church for all.” https://t.co/ONao3fAKNz — Rich Raho (@RichRaho) June 19, 2023

Des positions dissonantes avec l’enseignement de l’Eglise

Cet événement s’est caractérisé par différentes prises de position dissonantes avec l’enseignement de l’Église. Ainsi, dans un communiqué, il est bien souligné que “l’homosexualité est une variation de l’usage du sexe”:

"B-b-but Fr. James Martin's Outreach 2023 Conference

doesn't challenge Church teaching!!!" pic.twitter.com/13OkeDNh0M — Jim Russell (@DJimRussell) June 19, 2023

Il y avait même le père James Martin, SJ qui a encore reçu récemment les compliments du Pape, et qui n’hésite pas à la rappeler.

Pope Francis sends greetings to this year’s Outreach conference for LGBTQ Catholicshttps://t.co/xj1jqQhRi4 pic.twitter.com/6RJC1NMnaU — gay catholic priests (@gaypriests) June 19, 2023

Les auteurs du Responsum rappelant l’impossibilité de bénir les unions homosexuelles évincés ?

Dans ce genre de rassemblement, on compte ses forces. Où on s’y essaye, car rien ne dit que tout est approuvé. D’après un intervenant, en raison du Responsum qui rappelle l’impossibilité de bénir les unions homosexuelles, les responsables du Dicastère pour la Congrégation de la foi n’y travailleraient plus. Mais ce sont des propos à prendre avec précaution, car si François s’est montré flou sur cette note, elle fait bien partie du magistère. Mieux, même des théologiens proches du diocèse de Paris, dans un article de la Nouvelle revue théologique (NRT) publié sur le site du diocèse, souligne que

si tout homme peut recevoir une bénédiction personnelle, l’Église ne peut bénir l’union homosexuelle. Il n’y a donc pas de jugement posé sur les personnes, mais sur la valeur morale des actes. C’est parce qu’elle accueille tout homme et tout l’homme que l’Église cherche à éclairer les consciences.

Wow: Juan Carlos Cruz today at @OutrchCatholic Conference: “The Pope was very pained when the CDF published a letter, not signed by him, saying same-sex couples cannot be blessed;” Cruz adds: “You’ll have to trust me when I say those people are no longer working in the CDF.” pic.twitter.com/RYKBoaDIK0 — Rich Raho (@RichRaho) June 18, 2023

Inutile de demander si on parlé dans ce colloque de la chasteté ou du refus des péchés de la chair. Alors qu’il existe des textes magistériels qui peuvent éclairer les consciences et que la fermeté n’exclut pas la pédagogie.