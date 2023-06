Deux prêtres ordonnés à Toulouse, un à Tarbes, un à Pamiers

Dans la province de Toulouse, plusieurs diocèses ordonnent des prêtres :

Pour rappel, à Auch , Jérome Bonaldo a été ordonné le 11 juin

, Jérome Bonaldo a été ordonné le 11 juin A Tarbes , le père Jean Azar, originaire du Liban et vocation tardive, va être ordonné ce 25 juin à 16h

, le père Jean Azar, originaire du Liban et vocation tardive, va être ordonné ce 25 juin à 16h A Toulouse, Anthony Maia et Antoine Lavial vont être ordonnés prêtres ce 25 juin à 16h à la cathédrale de Toulouse

Le diocèse publie leur présentation :

En un mot…

Une prière qui vous anime ?

Anthony : La séquence Veni Sancte Spiritus de la messe de la Pentecôte.

Antoine : « Viens Esprit Saint ! »

Un verset qui vous porte ?

Anthony : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis » (Jn 15, 15).

Antoine : « Allez, De toutes les nations, faites des disciples » (Mt 28, 19).

Un saint qui vous guide ?

Anthony : Sainte Germaine de Pibrac

Antoine : Sainte Marie, Mère du Bel-Amour

Un livre de chevet qui vous ressource ?

Anthony : Un petit livre du cardinal Ratzinger intitulé Serviteurs de votre joie

Antoine : Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry

Un film culte qui vous détend ?

Anthony : La trilogie Le Seigneur des anneaux, de Peter Jackson

Antoine : Madagascar !

Un verbe d’action qui vous ressemble ?

Anthony : Organiser

Antoine : Jouer

Un défaut que vous confessez ?

Anthony : Une pointe d’impatience, quand les choses s’emballent et ne suivent pas le cours prévu.

Antoine : L’impatience.

Que direz-vous à Dieu au matin de votre ordination ?

Anthony : « Seigneur, garde-moi fidèle à ton Nom »

Antoine : Niveau Ressources humaines, on a vu mieux… Ta puissance se déploie dans la faiblesse !

Et votre mère, que vous dira-t-elle au soir de votre ordination ?

Anthony : Quelque chose qui restera entre une mère et son fils !

Antoine : Je la laisse me surprendre…

Enfin à Pamiers, un prêtre, Sylvain Moreno, a été ordonné à la cathédrale de Pamiers… mais fera sa mission au diocèse des Armées, au moins dans un premier temps. Il a été formé aux séminaires d’Aix-en-Provence, Toulouse et Rennes.

