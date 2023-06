Effondrement des ordinations sacerdotales en France

Pour l’année 2023, selon le décompte de la CEF, 88 prêtres seront ordonnés, répartis comme suit :

52 prêtres diocésains [dont neuf pour la seule Bretagne historique, qui représente près d’un prêtre diocésain sur cinq]

19 issus d’une congrégation, d’une communauté ou société de vie apostolique (à noter : 5 d’entre eux sont déjà comptés parmi les prêtres diocésains)

18 prêtres religieux (dont 1 déjà compté au diocèse d’Amiens)

5 prêtres célébrant selon le missel romain de 1962 [en réalité, au moins sept, les prêtres français ordonnés par l’ICRSP et l’IBP ayant été oubliés – et ceux, évidemment, de la FSSPX et de la Résistance]

Pour rappel, en 2022, toujours selon le décompte de la CEF, 116 prêtres avaient été ordonnés, dont 77 diocésains et 22 issus de congrégations ou communautés. Il y a donc une baisse d’un tiers des ordinations sacerdotales issues des diocèses, et une baisse d’un quart des ordinations en général sur un an, toutes sources confondues.

Baisse des vocations qui est expliquée, sans vraiment convaincre, par une “tendance continue de baisse des vocations au sein de l’Église, que nous observons depuis une vingtaine d’années, et que de nombreux sociologues des religions ont documentée“. Comment expliquer la différence très importante des vocations entre les communautés traditionnelles – en France et partout dans le monde – et les paroisses diocésaines, notamment ? Dans le diocèse de Créteil qui n’ordonne pas de prêtres cette année, mais trois diacres, le seul qui est issu du diocèse vient de la communauté traditionnelle de saint Maurice.