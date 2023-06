Mgr Jacolin nommé administrateur apostolique du diocèse de La Rochelle

Le pape François a nommé ce jeudi 22 juin Mgr François Jacolin, évêque de Luçon, administrateur apostolique sede plena du diocèse de La Rochelle. Mgr Georges Colomb, qui demeure évêque de La Rochelle et Saintes, est temporairement déchargé du gouvernement pastoral du diocèse.

Une annonce qui intervient après les révélations le 13 juin concernant l’ouverture d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris à l’encontre de Mgr Georges Colomb pour des soupçons de tentative d’agression sexuelle sur personne majeure. S’il conteste vigoureusement les faits, Mgr Colomb a indiqué avoir lui-même demandé à ce que Mgr Jacolin assure cette charge. Ce dernier écrit :

« À la suite des accusations portées contre lui, Mgr Georges Colomb a demandé lui-même au Saint-Siège de pouvoir être déchargé temporairement de sa responsabilité pastorale, pour le bien de la gouvernance de son diocèse et pour lui permettre d’assurer sereinement sa défense ». « Comme évêque voisin, j’ai accepté de rendre ce service. J’aurai à assurer la gouvernance de votre diocèse et travaillerai en relation avec le vicaire général et le conseil épiscopal. »