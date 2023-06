Le pape remplace le cardinal Burke par le jésuite Ghirlanda

Le pape François a remplacé le cardinal Raymond Leo Burke qui occupait les fonctions de Cardinalis Patronus de l’Ordre souverain de Malte. Le lundi 19 juin, le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la nomination d’un nouveau cardinal protecteur pour l’Ordre : le jésuite Gianfranco Ghirlanda. Le Cardinalis Patronus est le représentant personnel du pape auprès de l’Ordre et a notamment pour tâche la promotion spirituelle de ses membres.

Le cardinal Burke avait été nommé Cardinalis Patronus de l’Ordre de Malte en 2014 après que le pape François l’avait lui-même démis de ses fonctions de président du Tribunal suprême de la Signature apostolique.

L’annonce du nouveau Cardinalis Patronus est intervenue précisément le jour où le nouveau souverain de l’Ordre de Malte a rendu visite au souverain pontife. Le cardinal Ghirlanda a été à l’origine de certains changements dans les Constitutions de l’Ordre de Malte lui-même.

Ordonné prêtre le 24 juin 1973, il est diplômé en théologie de l’Université grégorienne la même année et d’une licence en droit canon en 1975. Il devient docteur en droit canon (summa cum laude) en 1978. En 1986, il devient professeur ordinaire et est doyen de la Faculté de droit canon de 1995 à 2004. Il travaille aussi pour le Saint Siège comme consultant de plusieurs congrégations et synodes épiscopaux. Il est juge de la Cour d’appel du Saint-Siège de 1993 à 2003. Le 1er septembre 2004, le père Ghirlanda est nommé recteur de l’Université grégorienne par le pape Jean-Paul II, fonction qu’il exerce jusqu’en 2010. En 2010, il fait partie des conseillers de l’archevêque Ricardo Blázquez Pérez pour la visite apostolique du mouvement laïc Regnum Christi associé aux Légionnaires du Christ; en 2014, il est nommé conseiller en droit canon des Légionnaires du Christ, lorsque ceux-ci retrouvent un gouvernement autonome.

Le père Ghirlanda est créé cardinal par le pape François le 27 août 20226. Dérogeant à la règle établie par Jean XXIII, Ghirlanda, comme jésuite, obtient de ne pas être consacré évêque, bien que créé cardinal. Ayant dépassé l’âge de 80 en juillet 2022, il n’aura pas la qualité d’électeur pontifical et ne prendra pas part aux prochains conclaves.