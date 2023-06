Rouen : les nominations diocésaines

Voici les nominations diocésaines de Rouen, où l’on constate notamment que la paroisse de Rouen-est est fusionnée avec le centre et l’ouest de Rouen sous la férule de l’abbé Guillaume de la Tousche, proche du cardinal Ouellet, et celle du nord de Rouen est carrément donnée… à la province du Sénégal des Pères du saint Sacrement.

Un abbé revient d’une année sabbatique, Romain Duriez, et est nommé à la tête des deux paroisses de Montville et le Houlme. Le curé de Mont-saint-Aignan, Robert de Prémare, est déplacé à Gournay les Lions et remplacé par l’ex-curé de Rouen est, Betrand Laurent.

D’autres nominations suivront en septembre.