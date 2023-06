Aucune ordination sacerdotale ou diaconale en Normandie ?

Triste première, qui ressort à la fois du recensement des ordinations sacerdotales faites par la CEF et de nos recherches dans l’actualité et les agendas des six diocèses normands (Rouen, le Havre, Evreux, Bayeux-Lisieux, Coutances, Sées) : il n’y aura cette année aucune ordination dans aucun des six diocèses de haute et basse Normandie.

Dans le même temps, un prêtre diocésain ordonné sur dix (5 sur les 52 comptés par la CEF) est parisien, un sur cinq (neuf sur 52) est Breton.

En revanche, le diocèse de Rouen a un motif de gloire, qu’il affiche fièrement sur son site… il a participé à la grande pagaille !

Et dans le diocèse du Havre, même l’orthographe du site – en l’occurrence un formulaire à faire remplir par les parents de fidèles mineurs qui participent aux événements diocésains – s’est effondrée…