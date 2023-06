Paris: ordination de cinq prêtres

C’est en présence d’une forte assistance (clercs, familles et invités) que les ordinations prévues ce 24 juin 2023 ont eu lieu à l’église Saint-Sulpice de Paris.

Dans son homélie, l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, a salué les nouveaux prêtres. « Vous vous êtes laissés transformées par le Seigneur qui vous appelle (…). Vous avez voulu grandir en vous un réel amour de l’Église (…). »

La présence d’un grand nombre de prêtres

On pouvait noter, lors de l’imposition des mains, un grand nombre de prêtres parisiens, mais venant aussi d’autres diocèses – cette cérémonie ayant elle-même duré plus de 20 minutes. Mgr Ulrich a salué Mgr Thibaut Verny ainsi que Mgr Olivier de Cagny récemment nommé à Chambéry et longuement salué à la fin de la cérémonie. La cérémonie a duré au total plus de trois heures.

Après la cérémonie a Saint-Sulpice, les cinq jeunes prêtres ont béni les fidèles qui étaient nombreux à faire la queue.

Quatre ordinations diaconales sont prévues à la fin de l’année, ce qui laisse supposer logiquement que les ordinations sacerdotales seront au nombre de quatre l’année prochaine.